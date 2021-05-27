Актеры сериала Друзья расплакались, когда спустя 17 лет вернулись в квартиру Моники – смотрите фото

27 мая вышел долгожданный специальный эпизод сериала "Друзья", который уже доступен онлайн. Хоть выпуск и не стал продолжением истории о любимых персонажах зрителей, это получилось невероятно эмоциональное шоу. Одним из самых ярких и главных моментов было возвращение всего каста сериала на съемочную площадку. Все звезды прослезились и даже не скрывали этого.
Почему-то все началось с Кортни Кокс. Как только она вошла в студию, ее коллеги актеры тоже подхватили слезу. Как это было – смотрите далее.
Кортни Кокс заплакала, вернувшись на съемочную площадку "Друзей" / Фото: oll.tv
Кортни Кокс заплакала в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv
Дэвид Швиммер прослезился, вернувшись на съемочную площадку "Друзей" / Фото: oll.tv
Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv
Дженнифер Энистон вытирает слезы в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv
Мэттью Перри плачет в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv
"Друзья: Воссоединение" / Фото: oll.tv
Ранее мы показали, как изменились актеры сериала "Друзья" за эти годы.