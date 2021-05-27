Актеры сериала Друзья расплакались, когда спустя 17 лет вернулись в квартиру Моники – смотрите фото

С момента выхода последнего сезона сериала "Друзья" прошло целых 17 лет. Все эти годы актеры поддерживали крепкие отношения, однако, вернувшись на съемочную площадку для съемок спецэпизода, не смогли сдержать слезы

27 мая вышел долгожданный специальный эпизод сериала "Друзья", который уже доступен онлайн. Хоть выпуск и не стал продолжением истории о любимых персонажах зрителей, это получилось невероятно эмоциональное шоу. Одним из самых ярких и главных моментов было возвращение всего каста сериала на съемочную площадку. Все звезды прослезились и даже не скрывали этого.

Почему-то все началось с Кортни Кокс. Как только она вошла в студию, ее коллеги актеры тоже подхватили слезу. Как это было – смотрите далее.

Кортни Кокс заплакала, вернувшись на съемочную площадку "Друзей" / Фото: oll.tv

Кортни Кокс заплакала в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv

Дэвид Швиммер прослезился, вернувшись на съемочную площадку "Друзей" / Фото: oll.tv

Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv Реклама

Дженнифер Энистон вытирает слезы в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv

Мэттью Перри плачет в спецэпизоде "Друзей" / Фото: oll.tv

"Друзья: Воссоединение" / Фото: oll.tv

Ранее мы показали, как изменились актеры сериала "Друзья" за эти годы.