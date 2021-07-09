Актер Петр Ниневский: Сексуальное рабство сейчас везде и всюду. Сериал Зломовчання положит этому конец

Петр Нинёвский на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В декабре 2021 года на онлайн-платформе OLL.TV ожидается премьера одного из самых резонансных отечественных проектов — сериала "Зломовчання". Эта детективная картина основывается на реальных событиях и рассказывает о сексуальном рабстве.

События картины разворачиваются параллельно в украинской столице и хорватском городе Осиек. Между этими двумя точками на карте налажен трафик девушек, которых похищают в нашей стране, после чего отправляют в европейские бордели.

Сюжет начинается с того, что пропадает 14-летняя киевлянка, племянница известной меценатки Ольги. Успешная бизнесвумен отправляется на поиски девушки. Расследование связывает воедино два города: Киев и Осиек. В хорватском городке Ольга знакомится с полицейским и журналистом, которые занимаются похожими исчезновениями девушек. Втроём они выходят на крупный мафиозный конгломерат, работающий под прикрытием высокопоставленных чиновников. Но главные герои не боятся противостоять даже такому жестокому противнику.

Ленту снимала кинокомпания Star Media, а главную роль Ольги в ней исполнила Ксения Мишина. Режиссёром картины выступил хорватский фильммейкер Далибор Матанич, прославившийся после своего сериала "Новости", который купил Netflix.

В этой ленте Петру Ниневскому досталась роль коварного сердцееда Виктора. Его герой представляется "лучшим фотографом Киева" и активно приглашает девушек на фотосессии в свою студию. Однако за столь красивым мотивом кроется совсем другое: таким образом парень заманивает девушек в жестокие и опасные сети.

В эксклюзивном интервью Петр Ниневский поделился советами, как девушкам зарубить на корню попытки втянуть их в криминальный бизнес, рассказал, что рабство в современном мире распространено гораздо сильнее, чем даже может казаться, а также пояснил, почему фильмы на онлайн платформах — круче, чем на ТВ.

Актер Петр Ниневский и режиссер Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

Авторы сериала пытались показать Киев максимально широко. Они снимали в атмосферных дворах, в церквях, промзонах, элитных интерьерах... Фильм станет своего рода визитной карточкой украинской столицы. А в каких колоритных местах проходили съёмки именно с вами?

Это был завод на Рыбальском острове, на котором раньше строили танки и бронетехнику. Сама съёмка проходила на каких-то огромных старых заброшенных суднах и в ангаре, который по своим размерам можно сопоставить с целым стадионом. Совершенно потрясающее место! Оно одновременно и восхищает, и немного пугает.

Киев в сериале показывается настолько широко и оригинально, что фильм будет интересно смотреть не только европейцам, которые лишь в общих чертах знают наш город, но даже самим киевлянам. Они увидят такие места, где раньше и не бывали.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Ваш персонаж под предлогом фотосессий затягивал девушек в криминальный бизнес. Как в таких случаях девушке вовремя распознать, что здесь что-то нечисто?

В частности, мой персонаж начинал очень много обещать девушке, которую хотел втянуть в свои дела. Он говорил о золотых горах и заверял, что в Европе такую, как она — единственную и неповторимую — носили бы на руках. Обычно в таких обещаниях нет никакой конкретики. Так что подобные разговоры нужно сразу же отметать. Также важно собрать как можно больше информации как о том, кто вам даёт такие обещания, так и об агентствах, которые причастны к этим обещаниям. Для этого нужно просто качественно погуглить и перешерстить социальные сети, посмотреть профили людей, имена которых фигурируют в разговоре.

Чего ни в коем случае не стоит делать девушкам во время фотосессий и во время знакомств с подобными многообещающими молодыми людьми, как ваш герой-авантюрист Виктор?

Пойду от обратного: я скажу, что действительно важно делать во время фотосессий. В первую очередь, девушке необходимо сразу же проговорить с фотографом, на что она готова перед камерой, а что для неё — табу. Если же речь идёт о коммерческой съёмке, то девушке важно сразу сказать, что именно она делает, сколько это стоит и когда происходит оплата. Чтобы потом не было фраз на подобие: "Ты же обещала… Я трачу своё время… Ну, ты ж понимаешь, что я очень влиятельный…"

Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Не столь давняя серия скандалов о сексуальных домогательствах в Голливуде (Харви Вайнштейн, Вуди Аллен и др.) показала, что подобные манипуляции с девушками были везде и всюду.

У меня есть дальняя знакомая актриса из Киева, которая едва не стала одной из жертв сексуальных домогательств. Несколько лет назад одна её подруга из США стала слишком настойчиво приглашать её сняться в каком-то голливудском фильме. Она её убеждала, что какие-то известные режиссёры очень ею заинтересовались. На тот момент моей знакомой не удалось поехать по личным причинам. Но спустя некоторое время эта её подруга снова начала навязчиво уламывать её отправиться в Голливуд. Но она снова отказала по семейным причинам. А спустя время, когда вышел на-гора скандал с каким-то очередным сексуальным домогательством в Голливуде, то моя знакомая увидела имя этой своей подруги, как фигурантки криминального дела. Так что эта опасность стать жертвой насилия, домогательств или даже рабства может быть замаскирована под очень красивые обещания.

Детский омбудсмен Николай Кулеба отметил, что каждая пятая девочка в мире подвергается сексуальному насилию в возрасте до 18 лет.

Когда я готовился к съёмкам в сериале "Зломовчання", то наткнулся на ужасную статистику: во всём мире около 40 млн человек подвергаются разным формам рабства (данные организации Walk Free). Это просто в голову не вмещается!

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Как "Зломовчання" сможет сдержать рост этой статистики?

Во-первых, этот фильм заставит людей в разных странах задуматься, насколько страшная эта проблема и сколько горя она приносит. Кроме того "Зломовчання" даст конкретные подсказки, как девушкам не попасться на крючок насилия и рабства. Ведь они очень уязвимы и доверчивы. А наш сериал очень внятно показывает, чего стоит избегать, чтобы не стать жертвой.

Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

Каких девушек чаще всего вербуют в секс-индустрию?

Мой герой в фильме смотрит в первую очередь не на типаж. Он всегда кладёт глаз на девушек из неблагополучных семей или из интерната, потому что ими легче манипулировать. Именно такие девушки скорее ведутся на лёгкие, быстрые (хоть и очень грязные) деньги.

Ваш герой Виктор — тот ещё мерзавец.

Как сказал один мудрый человек: ум без любви — это хитрость. Мой Виктор очень умён, но все свои интеллектуальные способности он направляет на хитрые цели. Он очень обаятельный и харизматичный. Эти свои качества он использует, чтобы завладеть девушками.

Ваш герой вляпался в неприятности и соглашается на грязную работу. Скажите, какие принципы ни в коем случае нельзя переступать ради заработка?

Виктору действительно противно то, чем он занимается. Но ситуация, в которой он оказался — вопрос жизни и смерти. Каждый человек сам для себя определяет пределы дозволенного. Но переступая через эти собственные границы, важно понимать: сделав этот шаг, ты ещё остался человеком или уже нет? Конечно, на этот вопрос труднее ответить, когда к твоему виску приставили дуло пистолета или загоняют битое стекло под ногти.

Петр Ниневский / Фото: пресс-служба

Вы смотрите кино чаще в Интернете или на ТВ?

Уверен, что будущее — за онлайн платформами. Платформы показывают кино, которое уходит далеко за рамки дозволенного на классическом ТВ. Именно так, в частности, произошло и с "Зломовчанням". Телевизор я не смотрю уже лет семь.

Интернет-платформы предоставляют гораздо более широкие рамки для кино. Приведу один лишь пример, во многих рядовых украинских сериалах главные героини — обычно блондинки средней статуры, а главные негативные героини — брюнетки. Но это же парадокс! Типаж девушки не может диктовать её мировоззрение, поведение, поступки. Это всё равно, что подбирать актёра под костюм. Так вот на интернет-платформах гораздо больше такого кино, где царит здравый смысл и именно костюм подбирается под артиста.

Какие сериалы последних лет вы считаете настоящими шедеврами?

"Молодой Папа" Паоло Соррентино. Это кино, которое очень честно показывает веру в Бога. Главный герой в удивительном исполнении Джуда Лоу творит настоящие чудеса. Это фильм про поиск божественного в современном мире. Мой отец священник. И я ему несколько раз настоятельно советовал посмотреть это кино. Но у него очень много работы и он не знает, как выкроить время, чтобы просидеть перед экраном несколько часов. Также я бы очень хотел, чтобы мой отец посмотрел "Зломовчання". Мой отец — человек широких взглядов, который прекрасно понимает современный мир, он не оторван от реальности. И мне важно услышать его мнение об этой проблеме.

"Зломовчання" собрало целый ряд высоких актёров. Ваш рост — 1 метр 87 сантиметров, а рост Андрея Исаенко — вообще под два метра. Кроме того через сериал проходят одни из самых высоких зданий Киева, а в его сюжете появляются высокопоставленные люди. Вот это все высокое в фильме — это к чему?

"Зломовчання" — это такой проект, в котором вообще все на высоком уровне.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор: Антон Филатов

Ранее звезда "Захара Беркута", актер Андрей Исаенко рассказал о своем опыте съемок в сериале "Зломовчання".