Adidas пропагандируют ожирение? Почему новую рекламу бренда хейтят в Сети

Adidas удивил новым роликом с нестандартными моделями в главных ролях / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Ранее мы писали о том, что женщина с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria's Secret, – и это огромный прорыв на модном рынке, ведь наконец-то мир перестает быть "идеальным" и для "идеальных" людей. Также порадовали своей новой рекламной кампанией Adidas, которые сняли ролик с красотками, далекими от стандартов.

Adidas поддерживает вдохновляющих женщин в своем последнем ролике "Ничто невозможно". Крайняя итерация кампании продвигает новую линию спортивной одежды, ориентированную на женщин, а также инициативы по поддержке спортсменов и массовые программы.

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Кампания рассказывает истории семи женщин, которые, несмотря ни на что, добились успеха в своей области. Среди представленных женщин – актер игры Squid HoYeon Jung, волейболистка Тифанни Абреу, баскетболистка Асма Эльбадави, модель Элли Гольдштейн, бегунья Фатима Ибрахими, скейтбордистка Момиджи Нишия и учитель йоги Джессамин Стэнли.

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

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Больше всего в Сети вызвала ажиотаж последняя девушка, ведь ее тело далеко от стандартов. Люди раскритиковали бренд, задаваясь одним вопросом: неужели Adidas пропагандируют ожирение?

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Нам же кажется, что подобные мысли все еще живы из-за недостаточной образованности, невоспитанности и недалекости людей, которым пора пересмотреть свои жизненные ценности. А Джессамин Стэнли – истинная красотка, которая вдохновляет своим примером подняться наконец с дивана, перестать искать отговорки и заняться спортом ради здоровья, ведь если она смогла – то и мы сможем.

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"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

"Нестандартная" инструктор по йоге Джессамин Стэнли снялась в рекламе Adidas / Фото: instagram.com/mynameisjessamyn/

Напомним, что 17-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм снялся в дерзкой фотосессии.

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