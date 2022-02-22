Смотрите: Эмили Ратаковски и Эльза Хоск в головных уборах украинского бренда Ruslan Baginskiy

Украинский бренд, в котором Мадонна и Аманда Горман встречали 2022-й, снова засветился на западных знаменитостях. Манекенщица и актриса Эмили Ратаковски и одна из "ангелов" Victoria’s Secret Эльза Хоск появились в головных уборах от Ruslan Baginskiy.
Американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, поделилась в своем Instagram новым снимком в стритстайл-образе. Знаменитость была на прогулке с малышом в стильной ветровке, коротком топе и шапке-ведро с абажуром из искусственного меха от украинского дизайнера Руслана Багинского за 6200 грн.
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Еще несколькими днями ранее шведская топ-модель засветилась дважды в аксессуарах бренда. Эльза Хоск, которая тоже сейчас наслаждается материнством, дополнила стильный лук модным в этом сезоне платком с принтом гусиная лапка за 6200 грн.
До этого модель также появлялась в шапке из искусственного меха от бренда. На официальном сайте Ruslan Baginskiy ее цена 7800 грн.
Напомним, что украинский бренд создал одежду для полярников исследовательской базы "Академик Вернадский".
Также смотрите, как Мэй Маск в пуховике от украинского бренда отдыхала в Швейцарии. Мама Илона Маска надела пуховик украинского бренда Ienki Ienki.