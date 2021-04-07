Гид по сидру: каким бывает, из чего делают и как правильно пить

Не только удовольствие приносит, но и болезни лечит

Сидр – популярный слабоалкогольный напиток на основе ферментированного сока яблок. Часто его называют стартером на вечеринках перед крепкими напитками, или алкоголем формата "Я много не пью, сегодня только сидр". Мы решили разобраться, кто придумал напиток, как правильно пить и какие существуют особенности его приготовления. И не оставили без внимания перечень заболеваний, которые он лечит, и неожиданные названия напитка.

Спойлер: кто бы мог подумать, что его создали случайно?!

Сидр / Фото: Pexels

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Кто креатор сидра

Общепризнанного автора и места изобретение напитка нет. Но существуют предположение, что сидр случайно начали делать благодаря тому, что Карл Великий однажды сел на мешок яблок, которые были перезрелые, раздавил их и приказал с этого сока приготовить напиток. Жидкость вышла игристая благодаря брожению – так и появился сидр.

По другой легенде египетский фараон Рамзес в 1300 г. до н.э. наращивал производство яблок. Этот фрукт был частью культуры, поэтому его доступность стала чуть ли не главным фактором популярности напитка. Впрочем, его приготовление происходило без понимания сущности процесса, ведь начало брожения яблок не был в то время частью схемы создания напитка.

Словом, человечество в данный момент наслаждается культовым напитком благодаря ряду случайностей и доступности яблок.

Как и из чего делают сидр

Яблоки – основной ингредиент классического напитка. По закону Великобритании он должен содержать не менее 35% яблочного сока, по законам США – не менее 50%. Во Франции установлена норма 100% и говорят, что там производят самые качественные сидры – в Нормандии и Бретани.

Мытье яблок перед приготовлением сидра / Фото: Pexels

Собирают яблоки чаще осенью, некоторые производители сохраняют продукт на улице до первых морозов. Ведь снижение температуры увеличивает процент сахара в фрукте и положительно влияет на процесс ферментации. Удачная пропорция яблок для сидра из Франции – 20% кислых, 40% сладких и 40% горьких сортов. Французы называют ее идеальным балансом для напитка. В процессе приготовления смесь из фрукта доводят до мягкого состояния и помещают в деревянные бочки. Там напиток бродит несколько месяцев – ждет процесса фильтрации, пастеризации и финишного разлива в бутылки.

Сидр называют во всех странах по-разному: в Германии и Австрии – Apfelwein, в Англии – British wines, в Америке – Apple Jack, а во Франции Cidre. Поэтому не удивляйтесь, если в австрийском баре вас переспросят, когда вы закажете Cidre, а не Apfelwein.

Как выбрать

Когда будете брать сидр, помните, ранее врачи приписывали его от депрессивного состояния, диабета и заболеваний желудка. Это на случай, если ваши друзья скажут: "Ты опять взялся за сидр?".

Выбирайте конкретный вид сидр учитывая собственные предпочтения. По проценту сахара в напитке, различают сухой и сладкий сидр.

В магазинах можно найти следующие разновидности:

Doux – легкий и сладкий, с выраженными фруктовыми нотами, крепость менее 3%;

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Demi-sec – полусухой и по сравнению с Doux, с меньшим процентом сахара, крепость 4-5%;

Cider – несладкий, с игристыми нотами, крепость около 5%;

Traditionnel – терпкий и сухой, выраженный вкус яблок на первом плане, крепость более 5%.

Сидр / Фото: Pexels

Заметьте, что содержание алкоголя сидра варьируется от 1,2% и до 8,5% ABV. Но если это английский традиционный сидр, то он может достигать и 12%. У каждого вида он разный – покупая напиток обращайте на это внимание.

В 2021 году популярными стали крафтовые сидры, которые изготавливают из яблок редких сортов, собранных в маленьких частных усадьбах. Но их на цена – не до 50 грн (уровень стоимости бюджетных вариантов). Обычно они имеют высокое содержание алкоголя и нефильтрованные. Ледяные сидры с США также достойны внимания, для них используют подмерзшие яблоки, однако в Европе такой подход приготовления сидра непопулярен.

Но в сидре массового производства, бутылка которого стоит до 50 гривен, не используют крафтовые продукты или "ледяной" подход. А берут яблочный концентрат или обычные столовые сорта. Для ферментации добавляют дрожжи, чтобы не ждать несколько месяцев и быстро отправить на прилавки.

Если выберете бюджетный вариант, то помните, в старинных легендах 14 века детей крестили в сидре, потому что он считался чище воды. И не ругайте себя, что опять не попробовали крафтовый.

Как употреблять

Не пейте сидр очень холодным и теплым, потому что он потеряет свой уникальный вкус. Хотя он и не аристократический, как вино, точную температуру необходимо выдержать. Идеальная для питья – от 7 до 10 градусов. И употребляйте его в стакане "хайбол".

Если вы тот, кто любит "хлеб и зрелища", то пейте сидр с пеной. Чтобы она появилась, наливайте напиток с высоты не менее одного метра.

Питье сидра в компании / Фото: Pexels

Закуска к сидру должно быть легкой, потому что он с пузырьками. Выбирайте сыр, рыбу или легкий салат с овощами. И не думайте о "тяжелых" блюдах – они неуместны.

Сидр также применяют в качестве приложения для коктейлей. Да! Он используется не только в чистом виде! Например, если вы истинный любитель сидра, коктейль "Пьяный капитанский сидр" может удивить вас оригинальниим миксом.

И его рецепт очень легкий:

Пряный ром 30 мл. Сидр 150 мл. Лед по вкусу.

Попробуйте! И старайтесь разнообразить традиции употребления этого напитка.

Недавно мы также рассказали о любимом коктейле с сидром Риз Уизерспун.