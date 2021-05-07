8 модных мам знаменитостей — они одеваются не хуже своих звездных детей

Вот в кого пошли Меган Маркл, Джаред Лето и Бейонсе!

На днях Дженнифер Лопес снялась в рекламе своего бренда вместе с мамой. Оказалось, что 77-летняя Гваделупа Родригес выглядит не хуже звездной дочки. Ко Дню матери 9 мая мы вспомнили еще 8 мам знаменитостей, которые могут дать фору поколению Z. Только посмотрите, какие они стильные!

Тиш Сайрус, мама Майли Сайрус

Тиш и Майли Сайрус / Фото: instagram.com/tishcyrus

Давайте честно. Чей образ на фото вам нравится больше — Майли или ее мамы Тиш? Сейчас старшая из Сайрус работает дизайнером интерьеров, даже дочке дом обставила. Похоже, отсюда и ее тонкое чувство стиля. На некоторых снимках в своем Instagram Тиш выглядит, как популярный фешн-блогер.

Тиш Сайрус / Фото: instagram.com/tishcyrus

Тина Ноулз, мама Бейонсе

Бейонсе и Тина Ноулз / Фото: Getty Images

Селестин помогла дочери стать звездой, да и сама стала влиятельной фигурой в мире моды. В выборе образов у нее нет права на ошибку — Ноулз обожает классику и женственные силуэты. А ее фигуре по-прежнему можно позавидовать.

Тина Ноулз / Фото: ebony.com

Тамара Галушка, мама Веры Брежневой

Тамара Галушка и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa

Лучшая подруга Тамары — мама украинского дизайнера Кати Сильченко. На кадре ниже родительница экс-"Виа-Гры" как раз позирует в наряде the COAT. И ей он очень идет! Заметим, что и за пределами профессиональных студий Тамара Галушка радует модных критиков гармоничными образами.

Тамара Галушка / Фото: jetsetter.ua

Линда Грэм, мама Эшли Грэм

Линда и Эшли Грэм / Фото: instagram.com/themamagraham

Одна из самых известных моделей plus-size не раз говорила, что единственной ее опорой в начале карьеры была мама. Теперь, когда Эшли сотрудничает с лучшими брендами, Линда продолжает поддерживать дочь. Причем не только словом, но и делом. Например, снимается с ней в рекламе купальников.

Линда и Эшли Грэм / Фото: instagram.com/ashleygraham Реклама

Голди Хоун, мама Кейт Хадсон

Голди Хоун и Кейт Хадсон / Фото: instagram.com/goldiehawn

Сложно сказать, кто из этих двоих более известный. Кейт мы любим по романтичным комедиям, зато ее мама Голди — обладательница "Оскара" после роли в "Цветке кактуса". Через 52 года со дня той церемонии в глазах Хоун сохранилась притягательная искорка дерзкой девчонки. Это чувствуется и в ее стиле. Она не боится быть яркой и порой даже затмевает молодую дочь.

Голди Хоун / Фото: instagram.com/goldiehawn

Констанс Лето, мама Джареда Лето

Джаред и Констанс Лето / Фото: instagram.com/constance.leto

69-летняя родительница вокалиста 30 seconds to Mars заслуживает уважения хотя бы тем, что не маскирует возраст. Констанс Лето не красит волосы, редко пользуется косметикой и никогда не ложилась под нож хирурга. Естественная красота в сочетании с превосходным вкусом — формула успеха, которая не зависит от цифры в паспорте.

Джаред и Констанс Лето / Фото: The Daily Mail

Ольга Дорофеева, мама Нади Дорофеевой

Надя и Ольга Дорофеевы / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В повседневной жизни Ольга Дорофеева наряжается редко, но звездная дочь умеет превратить ее в свою ровесницу. Кажется, молодежные наряды из концепт-стора SO DODO подходят маме Нади просто идеально.

Надя и Ольга Дорофеевы / Фото: instagram.com/mama.dorofeeva

Дория Рэгланд, мама Меган Маркл

Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд / Фото: Getty Images

Мама герцогини Сассекской преподавала йогу, была соцработником в клинике и гримером на телевидении. А еще она печет вкусные лимонные пирожные и бегает марафоны. Это о ней рассказывала сама Меган, а папарацци не раз публиковали подтверждения с тренировок. В свои 64 Дория ведет действительно активный образ жизни. Может, поэтому на ней любая одежда сидит так хорошо?

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