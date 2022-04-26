74-летняя мама Илона Маска в платье от украинского бренда встретилась с моделью Алиной Байковой

Мэй Маск и Алина Байкова на премьере нового сериала о "Крестном отце" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мама Илона Маска, 74-летняя модель Мэй Маск, поддерживает Украину с первых дней войны с Россией. Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки, на которых позирует в платье из новой коллекции украинского бренда GASANOVA.

Мэй Маск в платье из новой коллекции украинского бренда GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk

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Мэй Маск посетила специальный показ мини-сериала "Предложение" в Нью-Йорке, который рассказывает о съёмках фильма "Крёстный отец". На мероприятие Мэй надела платье красного цвета украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Образ звезда дополнила грубыми ботинками на каблуке со шнуровкой в тон наряда и серьгами-кольцами EAROS.

Мэй Маск в платье из новой коллекции украинского бренда GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk

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На премьере сериала Мэй встретилась с украинской моделью Алиной Байковой. Алина родом из Кропивницкого, но уже много лет живет в США.

Мэй Маск и Алина Байкова на премьере нового сериала о "Крестном отце" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Алина и Мэй активно поддерживают Украину, посещают различные мероприятия, на которых рассказывают о ужасах российской оккупации.

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Алина Байкова на премьере нового сериала о "Крестном отце" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Ранее мы рассказывали, как мама Илона Маска поддерживает Украину.