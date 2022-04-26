74-річна мама Ілона Маска у сукні від українського бренду зустрілася з моделлю Аліною Байковою

Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: Колаж: Сьогодні

Мама Ілона Маска, 74-річна модель Мей Маск, підтримує Україну з перших днів війни з Росією. Зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті нові знімки, на яких позує у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA.

Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk

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Мей Маск відвідала спеціальний показ міні-серіалу "Пропозиція" у Нью-Йорку, який розповідає про зйомки фільму "Хрещений батько". На захід Мей одягла сукню червоного кольору української дизайнерки Ельвіри Гасанової.

Образ зірка доповнила грубими черевиками на підборах зі шнурівкою в тон вбрання та сережками-кільцями EAROS.

Мей Маск у сукні з нової колекції українського бренду GASANOVA / Фото: instagram.com/mayemusk

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На прем'єрі серіалу Мей зустрілася з українською моделлю Аліною Байковою. Аліна родом із Кропивницького, але вже багато років живе у США.

Мей Маск та Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Аліна та Мей активно підтримують Україну, відвідують різні заходи, на яких розповідають про жахи російської окупації.

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Аліна Байкова на прем'єрі нового серіалу про "Хрещеного батька" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Раніше ми розповідали, як мама Ілона Маска підтримує Україну.