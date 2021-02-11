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5 идей свиданий, которые сведут девушку с ума

Сегодня, 16:08

Когда кино и боулинг уже не интересны, нужно найти что-то интереснее

Магазины, рестораны, ТРЦ уже украшены сердечками и другими приторно-сладкими атрибутами. А это значит, что скоро самый романтичный праздник в году – День святого Валентина. Во всяком случае так говорят маркетологи и те, кто планирует праздновать. Если вы в теме, тогда варианты крутых свиданий вас точно заинтересуют. Обещаем, эти места сведут с ума любую девушку. LOVEхаки для влюбленных и еще несколько советов, как провести 14 февраля для романтиков, экстремалов, шопоголиков и всех-всех-всех.

1. Когда мороз и снег не помеха. Свидание на крыше

Ну, конечно, это не открытая терраса, а закрытая стеклянная беседка, с подогревом внутри. На 14 февраля обещают до 10 градус мороза – это как раз та комфортная температура, позволяющая в такой беседке наслаждаться компанией друг друга и вкусным ужином без верхней одежды. Уединение, красивый вид на заснеженный город, уют и романтика вам в этот вечер обеспечены.

Где? Крыша 27-этажного дома на Днепровской набережной, 13.

2. Когда Бали не по карману. Тропическое свидание в заснеженном городе

Если зима для вас уже затянулась, от снега и мороза устали, а на Бали пока полететь не получается, подарите своей девушке на 14 февраля тропическое свидание. В оранжерее всегда тепло – это необходимо для тропических растений – поэтому вам там точно будет комфортно. А еще шум водопада и вид тропических растений на фоне которых можно устроить даже небольшую фотосессию, сделает ваше свидание незабываемым.

Где? Ботанический сад им. Н. Н. Гришко, оранжерея "Эдемский Сад".

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3. Когда бассейн и СПА не интересно. Горячее свидание в чане под открытым небом

Зимой свидания могут быть не только в теплом помещении, а и под открытым небом! И это не про каток сейчас, а про чан с горячей водой. В теплом помещении вы можете поужинать, а потом с бокалом вина переместиться в чан и продолжить свои душевные разговоры в более теплой обстановке, но на свежем воздухе. Согласитесь, когда на улице минус и снег, а вы полуобнаженные в теплой воде, которая красиво парует на морозе – это очень необычно. Если в это время еще и снег пойдет, то это станет самым шикарным спецэффектом свидания.

Где? Парк "Муромец" (территория XPark).

4. Когда мало пары часов вместе. Романтическая ночь в отеле

Ужин длинною в ночь – идеальный вариант для которого необходимо снять красивый номер в отеле. Завязав глаза, просто приведите свою девушку в отель и подведите к вашему номеру. Причем, вам даже не нужно будет гадать, чем удивить вашу возлюбленную – все произойдет само собой, как только вы завяжите ей глаза. Это станет идеальным вариантом особенно для тех пар, которые вместе уже много лет. И тем, у кого отношения уже перешли на более близкий уровень. Новая обстановка, никаких посторонних глаз, душевные разговоры и страстная ночь помогут запомнить это свидание на долго.

Где? Любой отель по вашему желанию и запросу.

5. Когда все уже перепробовали. Свидание на маяке, как в фильме

Если вы уже все свидания ранее проводили и теперь думаете, чем же удивить свою девушку – устройте свидание на маяке. Такие романтичные локации часто используют в фильмах, так почему бы и вам не воспользоваться этой идеей. Уединение и романтичный вид на город и реку вам обеспечены. Такое просто не может не понравится и конечно же, не запомниться. Насладитесь общением и красивым видом в необычном месте!

Где? Маяк расположен на яхт-клубе "Червона калина" в парке Дружбы народов.

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Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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Источник: Сегодня
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