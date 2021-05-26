7 рецептов картофельных зраз с традиционными и самыми неожиданными начинками

Кроме капусты и грибов, в зразах будут хороши говяжья печень и сыр

Зразы с капустой Фото: instagram.com/yammy_recepts/ / Фото: Инстаграм, Зразы с капустой

Зразы – очень актуальная еда в картофельное межсезонье. То есть сейчас мы переключились на молодой картофель, который варим и запекаем, а вот старый можно использовать по одному из его самых вкусных назначений. В этой подборке – 7 рецептов зраз. И не только с грибами и капустой, но и с фаршем, куриным филе, говяжьей печенью и даже сыром.

В календаре праздников мая собраны самые оригинальные идеи для удачных подарков.

Зразы с сыром

Фото: instagram.com/legkogotovit/

Ингредиенты

300 г – картофельное пюре

1 шт. – яйцо

50 г – сыр

4-5 ст. л. – мука

соль, специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Смешать пюре с яйцом, специями, зеленью. Если тесто жидкое, добавить муки. Сыр нарезать на небольшие кусочки. Сформировать шайбочки, внутрь положить сыр, залепить тесто. Обвалять в муке и жарить на разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон.

Зразы с капустой

Фото: instagram.com/vegmarin/

Ингредиенты для теста

500 – г вареного картофеля

50 г – цельнозерновой пшеничной муки

гранулированный чеснок

специи для картошки

соль, перец

Для начинки

400 г – белокочанной капусты

по 1 шт. – лука, моркови

лавровый лист, соль, перец

1 ст. л. – растительного масла

Способ приготовления

Мелко нашинкованную капусту, натертую морковь, нарезанный лук тушить на растительном масле. Добавить лавровый лист, соль, перец и воду по необходимости. Тушить до готовности. Для теста охлажденную картошку превратить в пюре. Добавить все остальные ингредиенты и замесить тесто. Тесто получается достаточно мягкое и немного прилипает к рукам. На рабочую поверхность насыпать муку. Отделить небольшой кусочек теста, обвалять в муке, прижать ладонью так, чтоб получился блинчик. В центр положить столовую ложку начинки, защипнуть края и сформировать зраз овальной формы. Обжарить на растительном масле с двух сторон.

Горохово-картофельные зразы с грибами

Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты для теста

400 г – горох

300 г – картофель

1 ч. л. – соль

Для начинки

300 г – грибы

1 шт. – лук репчатый

2 зуб. – чеснок

3 ст. л. – растительное масло

соль, перец – по вкусу

Для соуса

1 ст. л. – пшеничная мука

100 г – грибы

соль, мускатный орех молотый, зелень – по вкусу

300 мл – молоко рисовое (или овощной бульон)

Способ приготовления

Горох промыть и замочить в холодной воде на ночь. Отварить в подсоленной воде до состояния густого пюре. Картофель также отварить, растолочь. Оба пюре соединить и перемешать, при необходимости посолить. Остудить. Лук и грибы нарезать мелким кубиком и обжарить до золотистости. Добавить измельченный чеснок, соль и перец. Обжарить еще около минуты. Из 2 столовых ложек пюре сформировать лепешку. В середину положить 1 ст. л. начинки. Сформировать зразы. Тесто можно посыпать мукой, чтобы не липло к рукам. Обжарить зразы с двух сторон до золотистости. Для соуса грибы нарезать на небольшие кусочки, слегка обжарить, добавить 1 ст. л. без горки муки, перемешать и добавить растительное молоко, вместо молока можно использовать просто воду или овощной бульон. Размешать, посолить и добавить мускатный орех. Проварить на небольшом огне около минуты, если соус очень сильно загустеет, можно добавить еще жидкости. Полить зразы соусом и посыпать зеленью.

⠀

Картофельные зразы с фаршем

Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Ингредиенты

Реклама

6 шт. – среднего картофеля

200 г – фарша (свинина, курица)

1 шт. – яйцо

3 ст. л. – муки

соль – по вкусу

Способ приготовления

Обжарить фарш на 2-3 столовых ложках растительного масла, переложить в миску. Отварить картофель, превратить в пюре, охладить. Добавить в картофель яйцо и муку, вымесить однородное картофельное тесто-пюре. Сформировать лепешки. В центр каждой выложить фарш, сформировать зразы и обвалять в муке. Обжарить до золотистой корочки с двух сторон.

Зразы с курицей

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты

900 г – картофель

400 г – куриное филе

1 шт. – яйцо

2 ш. – лук

3 ст. л. – мука пшеничная

100 г – сухари панировочные

соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

Очищенный картофель отварить в течение 20 минут с момента закипания. Лук и куриное филе порезать некрупно. Обжарить лук и мясо до полной готовности. Картофель превратить в пюре, остудить и вбить яйцо, перемешать. Добавить муку и перемешать, пока тесто не станет удобным для формирования зраз. В жареное мясо с луком добавить щепотку перца, перекрутить его через мясорубку два раза. Сформировать зразы и обвалять в панировочных сухарях со всех сторон. Жарить до золотистой корочки.

Зразы с печенью

Фото: instagram.com/__helena__86/

Ингредиенты

750 г – картофеля

1 шт. – яйцо

50 г – сыра

50 г – муки пшеничной цельнозерновой

Для паштета

500 г – говяжьей печени

2 шт. – морковки

1 шт. – лук

лавровый лист, специи – по вкусу

2 зуб. – чеснока

Способ приготовления

Лук и морковь измельчить и обжарить на капле масла. Добавить воды и протушить. Печень отварить с лавровым листом и перцем 20 минут. Добавить к овощам и залить половиной бульона. Протушить все вместе 15 минут. Остудить и измельчить блендером. Отварить картофель в мундире. Очистить и измельчить мясорубкой. Добавить яйцо, тертый сыр, специи. Перемешать. Добавить муку, замесить тесто и сформировать зразы с начинкой. Отправить в холодильник на 30 минут. Жарить до готовности.

Зразы из картофельного пюре с грибной начинкой

Зразы из картошки с грибами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

6-8 картофелин

300 г шампиньонов

2 средних луковицы

3-4 ст. л. муки

2 яйца

1 долька чеснока

1 лавровый листик

3-4 горошины душистого перца

4-5 горошин черного перца

Зелень

2 ч. л. соли (или по вкусу)

1 ч. л. черного молотого перца

4-5 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления

Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразы и обвалять в муке. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Здесь узнаете 3 важных правила для отварного молодого картофеля.