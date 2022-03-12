7 мемов о Виталии Киме - краше Украины, которые зарядят позитивом на весь день

Во время войны России против Украины, в людей появились новые кумиры. И это не актеры кино или звезды, а сильные духом политики, вдохновляющие не падать духом. Один из них – глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, который ежедневно заряжает оптимизмом в видеообращениях и поднимает настроение. Чего только стоит его цитата "Доброе утро, мы из Украины". "Сегодня" покажут подборку смешных мемов о Киме для хорошего настроения.

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