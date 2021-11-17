7 книг с меланхоличным настроением, которые захватят с первой страницы

Лучшие книги для осенних вечеров / Фото: freepik.com, unsplash.com

Как бы страшно это ни звучало, но зима близко. Синоптики прогнозируют дождь с ранним снегом и морозную погоду. А так хочется сохранить еще хоть щепотку тепла и насладиться осенней красотой, отправившись на фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т. Приостановить время способна хорошая книга, которая поддержит желаемое настроение. Мы попросили пиарщицу издательства "Фабула" Анну Иванову рассказать о таких книгах. Вот 7 из них.

"Щастя в моїх руках", Аньєс Мартен -Люган. Видавництво Старого Лева

Ириса всегда мечтала о своем ателье, потому что больше всего любит шитье. Однако ее семья и муж считают, что это лишь глупые прихоти, потому что у нее уже есть хорошая работа. Однако женщина решает рискнуть, покинуть все и двигаться по направлению к мечте. Удастся ли ей? Читайте во вдохновляющем романе.

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"Щастя в моїх руках", Аньєс Мартен -Люган. Видавництво Старого Лева / Фото: пресс-служба

"Турист мимоволі", Енн Тайлер. Фабула

Жизнь Мейкона, главного героя романа казалась стабильно скучной, пока семейная трагедия все не изменила. Теперь отношения с женой поставлены на паузу, а он сам вместе с любимой собачкой должен сделать то, что больше всего ненавидит – отправиться в путешествие. Путешествие, из которого он вернется другим.

"Турист мимоволі", Енн Тайлер. Фабула / Фото: пресс-служба

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"Рудий на узбіччі", Енн Тайлер. Фабула

Кстати, книга этого автора тоже будет хорошо подходить к уютному вечеру наедине с собой. Произведение познакомит вас с Микой – педантичным компьютерщиком, который уже четко распланировал свою жизнь. Но как гром среди ясного неба на него сваливается парень, утверждающий , что он его сын. Эта встреча переворачивает все в жизни Мики вверх дном, однако дает возможность понять, сколько ошибок он натворил в прошлом.

"Рудий на узбіччі", Енн Тайлер. Фабула / Фото: пресс-служба

"Мелодія кави у тональності кардамону", Наталія Гурницька. КСД

Говорят, что противоположности притягиваются. Так случилось и с Анной, героиней романа с неповторимым львовским колоритом. Девушка из бедной семьи влюбилась в женатого польского шляхтича, гораздо старше себя. И пусть эти чувства оказались взаимными, но суровые нравы 19 века не оставляют влюбленным права на счастье. Однако настоящая любовь не имеет предела.

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"Мелодія кави у тональності кардамону", Наталія Гурницька. КСД / Фото: пресс-служба

"Теплі історії про кохання". Брайт Букс

Сборник коротких рассказов словно окутает вас мягким одеялом, создав атмосферу покоя и уюта. Книга разделена на тематические разделы, так что читатель вместе с героями будет проживать и печаль, и радость, и боль, и счастье. Каждое произведение будет погружать в новые миры, где несмотря ни на что царит любовь.

"Теплі історії про кохання". Брайт Букс / Фото: пресс-служба

"Остання камелія", Сара Джіо. Vivat

В книге удачно переплетено прошлое и настоящее, с добавлением щепотки детективной интриги. Супруги переезжают в старый дом, где много лет назад при таинственных обстоятельствах исчезла предыдущая хозяйка. Но какое отношение к этому случаю имеет горничная, которая в то же время согласилась похитить драгоценный сорт камелии? Многие секреты спрятаны в этом доме. Но чтобы раскрыть их, каждому придется прислушиваться к своей совести.

"Остання камелія", Сара Джіо. Vivat / Фото: пресс-служба

"Львів. Спогади. Кохання". КСД

Именно это ожидает вас под обложкой одноименной книги. Украинские писатели создали истории о страстной любви. О горькой и преходящей. О изменчивости жизни и приятных переменах. Каждый рассказ переносит в разные времена, разные локации. Однако неизменное одно – везде витает дух Львова, пропитанный запахом кофе и шоколада.

"Львів. Спогади. Кохання". КСД / Фото: пресс-служба

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