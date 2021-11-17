7 книг с меланхоличным настроением, которые захватят с первой страницы

Лучшие книги для осенних вечеров / Фото: freepik.com, unsplash.com
Как бы страшно это ни звучало, но зима близко. Синоптики прогнозируют дождь с ранним снегом и морозную погоду. А так хочется сохранить еще хоть щепотку тепла и насладиться осенней красотой, отправившись на фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т. Приостановить время способна хорошая книга, которая поддержит желаемое настроение. Мы попросили пиарщицу издательства "Фабула" Анну Иванову рассказать о таких книгах. Вот 7 из них.
"Щастя в моїх руках", Аньєс Мартен -Люган. Видавництво Старого Лева
Ириса всегда мечтала о своем ателье, потому что больше всего любит шитье. Однако ее семья и муж считают, что это лишь глупые прихоти, потому что у нее уже есть хорошая работа. Однако женщина решает рискнуть, покинуть все и двигаться по направлению к мечте. Удастся ли ей? Читайте во вдохновляющем романе.
"Турист мимоволі", Енн Тайлер. Фабула
Жизнь Мейкона, главного героя романа казалась стабильно скучной, пока семейная трагедия все не изменила. Теперь отношения с женой поставлены на паузу, а он сам вместе с любимой собачкой должен сделать то, что больше всего ненавидит – отправиться в путешествие. Путешествие, из которого он вернется другим.
"Рудий на узбіччі", Енн Тайлер. Фабула
Кстати, книга этого автора тоже будет хорошо подходить к уютному вечеру наедине с собой. Произведение познакомит вас с Микой – педантичным компьютерщиком, который уже четко распланировал свою жизнь. Но как гром среди ясного неба на него сваливается парень, утверждающий , что он его сын. Эта встреча переворачивает все в жизни Мики вверх дном, однако дает возможность понять, сколько ошибок он натворил в прошлом.
"Мелодія кави у тональності кардамону", Наталія Гурницька. КСД
Говорят, что противоположности притягиваются. Так случилось и с Анной, героиней романа с неповторимым львовским колоритом. Девушка из бедной семьи влюбилась в женатого польского шляхтича, гораздо старше себя. И пусть эти чувства оказались взаимными, но суровые нравы 19 века не оставляют влюбленным права на счастье. Однако настоящая любовь не имеет предела.
"Теплі історії про кохання". Брайт Букс
Сборник коротких рассказов словно окутает вас мягким одеялом, создав атмосферу покоя и уюта. Книга разделена на тематические разделы, так что читатель вместе с героями будет проживать и печаль, и радость, и боль, и счастье. Каждое произведение будет погружать в новые миры, где несмотря ни на что царит любовь.
"Остання камелія", Сара Джіо. Vivat
В книге удачно переплетено прошлое и настоящее, с добавлением щепотки детективной интриги. Супруги переезжают в старый дом, где много лет назад при таинственных обстоятельствах исчезла предыдущая хозяйка. Но какое отношение к этому случаю имеет горничная, которая в то же время согласилась похитить драгоценный сорт камелии? Многие секреты спрятаны в этом доме. Но чтобы раскрыть их, каждому придется прислушиваться к своей совести.
"Львів. Спогади. Кохання". КСД
Именно это ожидает вас под обложкой одноименной книги. Украинские писатели создали истории о страстной любви. О горькой и преходящей. О изменчивости жизни и приятных переменах. Каждый рассказ переносит в разные времена, разные локации. Однако неизменное одно – везде витает дух Львова, пропитанный запахом кофе и шоколада.
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