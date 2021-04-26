У звезд после главной голливудской ночи осталось много ярких воспоминаний, а у нас – мемов. Пандемичный год все таки сказалась на знаменитостях, которые решили дать волю эмоциям

93-я церемония награждения "Оскар" завершена, победители названы, а значит время мемов! О, да, хоть многие и назовут этот "Оскар" скучным, но на мемы он очень даже богат.

Весь каламбур стартовал с начала церемонии – победителей называли в каком-то странном порядке. Например, лучших актеров объявили позже, чем лучший фильм, что стало поводом для шуток, якобы Кристофер Нолан отвечал за последовательность объявления лауреатов.

Главной звездой шоу стала 74-летняя Гленн Клоуз, которая хоть и не получила "Оскар", но оттанцевала тверк на камеру. А вот Юн Е-джон, которая отобрала "Оскар" у Гленн, больше интересовала не награда, а Брэд Питт, с которым она пофлиртовала во время своей речи.

Самые смешные мемы с "Оскара-2021" смотрите далее.

Дэниэл Калуя рассказал о том, как у его родителей... был секс

32-летний актер Дэниел Калуя во время получения "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Иуда и черный мессия" произнес слишком эмоциональную речь. Видимо, он был так растроган происшедшим, что упомянул, что его мама и папа занимаются сексом, чтобы создать его. Реакция мамы Дэниела была бесценной.

Эта история сразу же превратилась в забавный мем с обладателем "Оскара" за лучший фильм в прошлом году Пон Чжун Хо. Как бы "неочевидная" иллюстрация того, как появился на свет Дэниел Калуя.

74-летняя Гленн Клоуз станцевала тверк

Если вы не смотрели "Оскар", то вы многое пропустили. Но главное – это тверк Гленн Клоуз под песню Da Butt во время викторины, в которой звезды угадывали песни номинированные на премию. Гленн ответственно подошла к участию. В Сети уже написали, что Гленн выиграла "Оскар" за лучший короткометражный фильм.

Холли Берри сменила стрижку, но фаны не поняли

Звезда "Женщины-кошки" Холли Берри пришла на церемонию в шикарном наряде. Но также она решила удивить всех новой прической, которая вызвала у поклонников весьма неожиданные, но безумно смешные ассоциации...

Холли Берри / Фото: Getty Images

Это очень забавно.

А еще так.

Платье Лоры Дерн было крайне, крайне необычным

На "Оскаре" было много крутых нарядов, но без разнообразия было бы слишком скучно. Видимо, так и подумала Лора Дерн, когда выбирала платье от Oscar de la Renta, больше напоминающее гуся. Хотя, когда у тебя уже есть один "Оскар" за плечами, можно позволить себе все что угодно.

Юн Е-джон больше был интересен Брэд Питт, чем "Оскар"

Южнокорейская актриса из фильма "Минари" получила награду за "Лучшую женскую роль второго плана". Выйдя на сцену за своим "Оскаром", Юн Е-Джон в первую очередь обратила внимание на Брэда Питта.

"Мистер Брэд Питт, наконец-то, рада познакомиться! Где вы были, когда мы снимали фильм?", – сказала она, имея в виду его продюсерскую компанию Plan B, которая продюсировала фильм "Минари".

Самого же Брэда речь актрисы рассмешила до слез.

Кстати, в номинации Юн Е-джон соревновалась с Гленн Клоуз, у которой до сих пор нет ни одной статуэтки. Но южнокорейская упомянула коллегу в своей речи.

"Я не верю в конкуренцию. Как я могу победить Гленн Клоуз?... Мне просто повезло больше, чем вам", – сказала она.

Лицо актера из "Минари" Алана Кима – на все случаи жизни

Самый маленький гость "Оскара", Алан Ким, сыгравший сына главного героя в фильме об иммигрантах "Минари", показал все предвкушение лета в одном лице.

Что-то не так с костюмом Лакита Стэнфилда

Лакит Стэнфилд – если кто не знал, это актер из "Иуда и чёрный мессия", нарядился в Saint Laurent, видимо не подозревая, на кого станет похож...

Посмотреть больше деталей и главных моментов церемонии "Оскар-2021" можно тут.