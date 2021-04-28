5 вещей, за которые не нужно извиняться

Смело отстаивайте свою точку зрения и не извиняйтесь за то, что вы чувствуете, переживаете или за жизнь для себя

Отношения с окружающими не всегда гладкие – споры, ссоры и просто отстаивание своего мнения имеет место быть в любых отношениях. В результате люди извиняются за некорректные слова или поступки. Но всегда ли извинения уместны и правильные? Мы узнали у психолога Сергея Устименко, за какие 5 вещей никогда не нужно извиняться.

1. За то, что делает вас счастливым

Если для вас смысл жизни в том, чтобы быть счастливым человеком, тогда не нужно извиняться за то, что делает вас таковым.

Исключение: если вы, к примеру, изменили своему партнеру (мужу, жене или человеку, с которым в отношениях), он об этом узнал и вы понимаете, что сделали ему больно – есть смысл сказать о своих сожалениях о боли, которую причинил ваш поступок. Если вы, конечно, чувствуете эти сожаления. Ведь именно вы нарушили социальную договоренность о верности в отношениях (даже если договоренность не была озвучена).

2. За ваши чувства, эмоции и действия

Ваши чувства, эмоции и действия являются естественным следствием ваших восприятий и убеждений – есть ли смысл извиняться за то, что является частью закона причинно-следственной связи?

Исключение: к примеру, если ваши эмоции, чувства или действия доставляют сильный дискомфорт другому человеку – можно озвучить сожаления по этому поводу.

Но если такое происходит периодически, возможно, есть смысл это изменить: поменять ваши восприятия, которое вызывают эмоции и чувства, изменить восприятие другого человека ваших эмоций и поступков или найти способ исключить дискомфорт.

3. За жизненные "ошибки"

Жизненные "ошибки" не являются чем-то негативным, а наоборот – это естественная вещь, если человек развивается.

В природе нет такой вещи как "ошибка", мы называем этим словом результат, который отличается от ожидаемого.

Например, мы сменили работу и думали, что это сделает нас счастливыми, но этого не произошло, ведь новая работа не соответствует нашим желаниям. Теперь мы можем спросить себя, чего нам не хватает и как мы можем это создать в своей жизни или можем понять, что дело было не в работе, а, например, в том, как мы относимся к тому, что имеем и так далее.

Поэтому то, что большинство людей называет ошибкой, на самом деле является опытом, благодаря которому мы лучше узнаем себя и мир. Не совершают ошибок лишь люди, которые стоят на месте, поэтому наличие ошибок – показатель развития.

4. За жизнь для себя

Это ваша жизнь и ваше право прожить ее так, как вам хочется. Но помните также, что тот, кто учитывает только себя может остаться сам. Важно не забывать о чувствах важных для вас людей, но правильно расставлять приоритеты, ведь это ваша жизнь.

5. За правду

Нет необходимости кем-то казаться или врать кому-то, чтобы сделать ему приятно. Обычно большее значение имеет не то, что вы говорите, а то как вы это говорите – старайтесь быть честными с другими людьми, но делайте это в приемлемой форме.

Тем временем мы выяснили три способа перестать прокрастинировать и начать все успевать.