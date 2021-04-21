3 способа перестать прокрастинировать и начать все успевать

Психологи советуют сменить "должен" на "хочу", начать составлять список дел и разбивать большие задачи на мелкие

Необходимо сделать важное дело, а вы никак не можете на это настроиться и постоянно откладываете на потом? Не стесняйтесь признаться, ведь вы не одиноки. Телеведущая Юлия Галушка с коллегами по утреннему информационно-развлекательному шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" такие же. Поэтому и решили разобраться, что не так.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка Фото: пресс-служба

Эту склонность к затягиванию решения психологи называют "прокрастинация". Она возникает из-за недостаточной мотивации, перфекционизм или тревоги из-за окончания задачи. И какой бы ни была причина, прокрастинация мешает добиваться успеха и только осложняет жизнь.

Научиться преодолевать эту склонность можно. Психологи советуют сменить "должен" на "хочу" и начать составлять список дел. Можно придумать для себя определенные поощрения и наказания. Важно также уметь избавляться отвлекающих факторов, например, отключить телефон.

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Дистанционная работа только подстегнула проблему прокрастинации. Если раньше мы были более дисциплинированы и работая в коллективы, ты просто обязан был что-то делать вовремя, то сейчас, на дистанционке, дисциплинировать себя сложнее.

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1. Планируйте свой день

Люди прокрастинируют по технической причине, потому что заранее не закладывают время на форс-мажоры, которые отвлекают от тех задач, которые были запланированы, поэтому не успевают все делать. А когда невыполненные задачи накопляются, тогда вообще ничего делать не хочется.

Когда вы планируете свой день – не планируйте его полностью очень плотно. При 8-часовом рабочем дне, планируйте только 6 часов. А еще 1,5 часа оставляйте свободными и могут быть использованы на форс-мажор в течение дня.

2. Разбивайте задачу на несколько этапов

Одной из причин прокрастинации является незнание человека, как приступить к выполнению задания. В результате – то, что ранее не делали, что не известно и ново человек откладывает на потом, а занимается тем, что уже делали.

Что делать, если новую задачу нужно выполнить срочно:

распланируйте, как вы будете выполнять эту задачу. Напишите что и зачем вы будете делать, какие шаги предпринимать.

правило "10 минут". Делите новую задачу на 10-минутные блоки, а между ними делайте перерыв.

3. Делайте передышки

Обязательно в течение дня необходимо делать перерывы и передышки. Ведь часто люди прокрастинируют банально из-за того, что устали и без перерыва сидят за компьютером по несколько часов. Поэтому важно переключаться, менять тип деятельности и отдыхать.

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