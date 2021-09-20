Лучшие образы звезд на красной дорожке премии "Эмми 2021"

Голливудские звезды приложили немало усилий, чтобы предстать во всей красе на красной дорожке 73-й церемонии "Эмми 2021"
В чем пришли звезды на красную дорожку церемонии "Эмми" / Фото: Getty Images, emmys.com
В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми". Главные телевизионные награды США получили лучшие сериалы года.
Так, сериал "Корона" стал триумфатором вечера, получив наибольшее количество наград – 7 статуэток. Еще одним открытием стал сериал "Тед Лассо", команда которого унесла домой четыре премии Эмми, включая награду за лучший комедийный сериал.
Мы же, после года перерыва, не устаем рассматривать лучшие образы артистов на красной дорожке мероприятия. Потрясающие наряды Ани Тейлор-Джой, Трейси Эллис Росс, Билли Портера, Эммы Коррин и других звезд, которые остановили свой выбор ярких цветах – желтом, красном, фиолетовом и зеленом, женственных силуэтах и шике.
После зрелищного бала Института костюма Met Gala и Недели моды в Нью-Йорке, церемонии "Эмми" также есть чем удивить. Смотрите, лучшие образы голливудских знаменитостей на красной дорожке "Эмми 2021".
Аня Тейлор-Джой в Dior / Фото: Getty Images
Джиллиан Андерсон в Chloé / Фото: Getty Images
Оливия Колман в Roksanda / Фото: Getty Images
Реге-Жан Пейдж в Armani / Фото: Getty Images
Трэйси Эллис Росс в Valentino / Фото: Getty Images
Микаэла Коэл в Christopher John / Фото: Getty Images
Билли Портер в Ashi / Фото: emmys.com
Берт Берс в Georges Hobeika / Фото: emmys.com
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в Christian Ottaviano / Фото: emmys.com
Кейт Уинслет в Armani / Фото: emmys.com
Эмма Коррин в Miu Miu.
Синтия Эриво в Louis Vuitton / Фото: emmys.com
Керри Вашингтон в Etro / Фото: emmys.com
Элизабет Олсен в The Row / Фото: emmys.com
Сара Полсон в Carolina Herrera / Фото: emmys.com
Джош О'Коннор в Loewe / Фото: emmys.com
Дэн Леви в Valentino / Фото: emmys.com
Кейли Куоко в Vera Wang / Фото: emmys.com
Эллен Помпео в Elie Saab / Фото: emmys.com
Кэтрин О'Хара в Cong Tri / Фото: emmys.com
Эллисон Дженни в Azzi & Osta / Фото: emmys.com
Кери Рассел в Zuhair Murad вместе с Мэттью Ризом / Фото: emmys.com
Рита Уилсон в Tom Ford / Фото: emmys.com
Энни Мерфи в Valentino / Фото: emmys.com
Яра в Dior / Фото: emmys.com
Леон Бриджес / Фото: emmys.com
Джейсон Судейкис в Tom Ford / Фото: emmys.com
Эмджей Родригес в Versace / Фото: emmys.com
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Юлия Ткачук
Редактор проекта "Красиво"
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора