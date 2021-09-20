Лучшие образы звезд на красной дорожке премии "Эмми 2021"

Голливудские звезды приложили немало усилий, чтобы предстать во всей красе на красной дорожке 73-й церемонии "Эмми 2021"

В чем пришли звезды на красную дорожку церемонии "Эмми" / Фото: Getty Images, emmys.com

В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения прайм-тайм премии "Эмми". Главные телевизионные награды США получили лучшие сериалы года.

Так, сериал "Корона" стал триумфатором вечера, получив наибольшее количество наград – 7 статуэток. Еще одним открытием стал сериал "Тед Лассо", команда которого унесла домой четыре премии Эмми, включая награду за лучший комедийный сериал.

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Мы же, после года перерыва, не устаем рассматривать лучшие образы артистов на красной дорожке мероприятия. Потрясающие наряды Ани Тейлор-Джой, Трейси Эллис Росс, Билли Портера, Эммы Коррин и других звезд, которые остановили свой выбор ярких цветах – желтом, красном, фиолетовом и зеленом, женственных силуэтах и шике.

После зрелищного бала Института костюма Met Gala и Недели моды в Нью-Йорке, церемонии "Эмми" также есть чем удивить. Смотрите, лучшие образы голливудских знаменитостей на красной дорожке "Эмми 2021".

Аня Тейлор-Джой в Dior / Фото: Getty Images

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Джиллиан Андерсон в Chloé / Фото: Getty Images

Оливия Колман в Roksanda / Фото: Getty Images

Реге-Жан Пейдж в Armani / Фото: Getty Images

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Трэйси Эллис Росс в Valentino / Фото: Getty Images

Микаэла Коэл в Christopher John / Фото: Getty Images

Билли Портер в Ashi / Фото: emmys.com

Берт Берс в Georges Hobeika / Фото: emmys.com

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в Christian Ottaviano / Фото: emmys.com

Кейт Уинслет в Armani / Фото: emmys.com

Эмма Коррин в Miu Miu.

Синтия Эриво в Louis Vuitton / Фото: emmys.com

Керри Вашингтон в Etro / Фото: emmys.com

Элизабет Олсен в The Row / Фото: emmys.com

Сара Полсон в Carolina Herrera / Фото: emmys.com

Джош О'Коннор в Loewe / Фото: emmys.com

Дэн Леви в Valentino / Фото: emmys.com

Кейли Куоко в Vera Wang / Фото: emmys.com

Эллен Помпео в Elie Saab / Фото: emmys.com

Кэтрин О'Хара в Cong Tri / Фото: emmys.com

Эллисон Дженни в Azzi & Osta / Фото: emmys.com

Кери Рассел в Zuhair Murad вместе с Мэттью Ризом / Фото: emmys.com

Рита Уилсон в Tom Ford / Фото: emmys.com

Энни Мерфи в Valentino / Фото: emmys.com

Яра в Dior / Фото: emmys.com

Леон Бриджес / Фото: emmys.com

Джейсон Судейкис в Tom Ford / Фото: emmys.com

Эмджей Родригес в Versace / Фото: emmys.com

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