5 мифов о ВИЧ/СПИДе, которые еще живы – как не заразиться и где сдать тест бесплатно

Не заразиться ВИЧ поможет презерватив, а сдать тест на ВИЧ/СПИД можно бесплатно / Фото: Коллаж: Сегодня

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) по-прежнему атакует людей, основной путь заражения – через незащищенный секс. Каждый может защитить себя и окружающих от этой болезни. Сегодня, во Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом мы вместе с ВОЗ и Минздравом Украины разбираемся, как предупредить болезнь и что делать, если вы узнали о своем позитивном ВИЧ-статусе.

В чем разница между ВИЧ и СПИДом, чем опасна болезнь

ВИЧ наносит удар по иммунной системе человека, поражая ее. В итоге ослабляется иммунитет, организм не справляется с инфекциями, не может противостоять некоторым типам рака и т. д. Если инфицированный не принимает специальные лекарства, то постепенно, спустя несколько лет, у него развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), ведущий к гибели.

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На начальной стадии болезнь может маскироваться под простуду, поэтому важно знать свой ВИЧ-статус / Фото: freepik.com

ВИЧ коварен тем, что с момента заражения до появления первых симптомов могут пройти месяцы и даже годы, Затем может проявиться состояние, похожее на простуду, – с небольшой температурой, болью в горле, недомоганием.

Затем, с ослаблением иммунитета, начинают проявляться и другие симптомы – напухают лимфоузлы, появляется кашель, диарея, идет потеря веса. Если лечения нет, то развивается туберкулез, тяжелые бактериальные инфекции, онкология, и человек умирает.

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Наиболее заразен человек в первые месяцы после заражения, поэтому каждому важно знать свой ВИЧ-статус. Если окажется, что человек болен, важно сразу же начать терапию.

Но ВИЧ не лечится, зачем пить таблетки?

Метода, чтобы полностью вылечить ВИЧ, медицина пока не нашла, но современная терапия и диагностика позволяет людям с ВИЧ жить долгой нормальной жизнью, иметь здоровых детей.

МИФ № 1 – люди с ВИЧ опасны для окружающих.

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То, что ВИЧ/СПИДом можно заразиться через рукопожатие, – миф, так болезнь не передается / Фото: Pexels

На сегодня ВИЧ относится к категории поддающихся терапии хронических заболеваний, а риск заразиться есть у любого человека, который хотя бы раз занимался сексом без презерватива. Даже если это было давно, секс без презерватива, – основной путь передачи инфекции, чаще всего заражаются именно так.

МИФ № 2 – ВИЧ можно заразиться бытовым путем.

При поцелуях, рукопожатии, совместном пользовании личными предметами, употреблении продуктов или воды передача инфекции не происходит!

Как передается ВИЧ, кроме интима?

ВИЧ-инфекция передается через различные жидкости организма инфицированного человека, поэтому чаще всего заражаются при незащищенном сексе – через семенную жидкость и вагинальные выделения. Также можно заразиться через кровь, при пользовании зараженными иглами, шприцами, растворами наркотических средств и т. д. Поэтому ВИЧ распространен среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики.

ВИЧ также может передаваться от матери ребенку во время беременности и родов.

МИФ № 3 – ВИЧ-инфекцию легко "подцепить" в стоматологическом кабинете или через маникюр.

Нужно очень постараться – грубо проводить манипуляции, не стерилизовать инструменты, чтобы на них осталась зараженная кровь. Сегодня мастера маникюра и медики дорожат своей репутацией и не допускают такой халатности.

Делайте маникюр только в салонах с хорошей репутацией и стерильными инструментами / Фото: Pixabay

Если вы думаете, что после незащищенного секса с инфицированным человеком, который не знает о том, что болен ВИЧ, помогут промывания гениталий различными антисептиками – вы ошибаетесь.

МИФ № 4 – антисептики сразу после незащищенного секса помогут избежать заражения ВИЧ и другими половыми инфекциями.

Это неправда. Поэтому если вы никогда не обследовались и не знаете свой ВИЧ-статус, обязательно пройдите анализ.

Где сдать тест на ВИЧ?

Чтобы бесплатно узнать, есть ли у вас ВИЧ-инфекция, можно обратиться:

к своему семейному врачу, а также в кабинеты "Доверие", которые есть при многих региональных поликлиниках и больницах. Сегодня государственные медучреждения снабжены экспресс-тестами, для которых кровь берется из пальца (результаты теста точны, не бойтесь), также проводятся лабораторные исследования крови на ВИЧ-статус, взятой из вены.

в общественные региональные организации, которые оказывают поддержку ВИЧ-позитивным людям – данные поищите в интернете.

в Киевский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Он расположен на базе горбольницы № 5.

в пункты тестирования AHF Ukraine – их адреса не только в Киеве, но и в областях Украины можно найти на сайте организации. Здесь даже паспорт вам не понадобится.

Если же у вас есть финансовая возможность, то пройти тест на ВИЧ можно платно, в частной клинике или лаборатории. Также при поступлении на плановое лечение, при комплексном обследовании или накануне родов человека обязательно обследуют на ВИЧ. Именно так большинство людей и узнает свой ВИЧ-позитивный или негативный статус.

Что делать при обнаружении ВИЧ-инфекции

Если у вас обнаружили ВИЧ, то лечение нужно начинать как можно скорее. Вам подскажут, куда следует обратиться в вашем регионе.

МИФ № 5 – за терапию придется платить большие деньги.

Главное – лечение ВИЧ в Украине бесплатно. Еще один важный момент – человек, принимающий лекарства, становится незаразным для своих сексуальных партнеров.

Но это не значит, что нужно отказаться от презервативов, они защищают от других половых инфекций, а также от нежелательной беременности.

Принимать препараты в случае положительного ВИЧ-статуса придется всю жизнь.

Самый надежный способ избежать заражения ВИЧ при сексе – пользоваться презервативами / Фото: Pexels

Иначе болезнь снова начнет прогрессировать. Как подчеркивают медики, самый простой способ справиться с любой болезнью – это не допустить ее. То есть довольно простые методы профилактики ВИЧ помогут избежать заражения.

Как не заразиться ВИЧ от партнера и не только

Еще раз повторим, что самый надежный метод профилактики ВИЧ и других болезней, передающихся половым путем, – это использование презервативов. Будьте также ответственны в своем сексуальном поведении, не занимайтесь сексом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умейте сказать "нет", если вы не хотите.

Уважайте мнение партнера и не настаивайте, если не хочет он или она. Для наркозависимых людей есть специальные программы по профилактике ВИЧ-инфекции.

Не занимайтесь сексом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, чтобы не заразиться ВИЧ / Фото: Depositphotos

Если же незащищенный контакт с ВИЧ-позитивным человеком все же был или произошел незащищенный секс в экстремальной ситуации (под действием препаратов, насилие и т. д.), то обратитесь в специализированное медучреждение не позже чем через 72 часа. Те же кабинеты "Доверие" или центры лечения ВИЧ помогают пройти пост-контактную профилактику.

Ранее мы писали, как болеют ВИЧ и погибают от СПИДа в Украине.