5 мифов о ВИЧ/СПИДе, которые еще живы – как не заразиться и где сдать тест бесплатно

Не заразиться ВИЧ поможет презерватив, а сдать тест на ВИЧ/СПИД можно бесплатно / Фото: Коллаж: Сегодня
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) по-прежнему атакует людей, основной путь заражения – через незащищенный секс. Каждый может защитить себя и окружающих от этой болезни. Сегодня, во Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом мы вместе с ВОЗ и Минздравом Украины разбираемся, как предупредить болезнь и что делать, если вы узнали о своем позитивном ВИЧ-статусе.
В чем разница между ВИЧ и СПИДом, чем опасна болезнь
ВИЧ наносит удар по иммунной системе человека, поражая ее. В итоге ослабляется иммунитет, организм не справляется с инфекциями, не может противостоять некоторым типам рака и т. д. Если инфицированный не принимает специальные лекарства, то постепенно, спустя несколько лет, у него развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), ведущий к гибели.
Но ВИЧ не лечится, зачем пить таблетки?
Метода, чтобы полностью вылечить ВИЧ, медицина пока не нашла, но современная терапия и диагностика позволяет людям с ВИЧ жить долгой нормальной жизнью, иметь здоровых детей.
МИФ № 1 – люди с ВИЧ опасны для окружающих.
На сегодня ВИЧ относится к категории поддающихся терапии хронических заболеваний, а риск заразиться есть у любого человека, который хотя бы раз занимался сексом без презерватива. Даже если это было давно, секс без презерватива, – основной путь передачи инфекции, чаще всего заражаются именно так.
МИФ № 2 – ВИЧ можно заразиться бытовым путем.
Как передается ВИЧ, кроме интима?
ВИЧ-инфекция передается через различные жидкости организма инфицированного человека, поэтому чаще всего заражаются при незащищенном сексе – через семенную жидкость и вагинальные выделения. Также можно заразиться через кровь, при пользовании зараженными иглами, шприцами, растворами наркотических средств и т. д. Поэтому ВИЧ распространен среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики.
ВИЧ также может передаваться от матери ребенку во время беременности и родов.
МИФ № 3 – ВИЧ-инфекцию легко "подцепить" в стоматологическом кабинете или через маникюр.
Нужно очень постараться – грубо проводить манипуляции, не стерилизовать инструменты, чтобы на них осталась зараженная кровь. Сегодня мастера маникюра и медики дорожат своей репутацией и не допускают такой халатности.
Если вы думаете, что после незащищенного секса с инфицированным человеком, который не знает о том, что болен ВИЧ, помогут промывания гениталий различными антисептиками – вы ошибаетесь.
МИФ № 4 – антисептики сразу после незащищенного секса помогут избежать заражения ВИЧ и другими половыми инфекциями.
Это неправда. Поэтому если вы никогда не обследовались и не знаете свой ВИЧ-статус, обязательно пройдите анализ.
Где сдать тест на ВИЧ?
Чтобы бесплатно узнать, есть ли у вас ВИЧ-инфекция, можно обратиться:
Что делать при обнаружении ВИЧ-инфекции
Если у вас обнаружили ВИЧ, то лечение нужно начинать как можно скорее. Вам подскажут, куда следует обратиться в вашем регионе.
МИФ № 5 – за терапию придется платить большие деньги.
Главное – лечение ВИЧ в Украине бесплатно. Еще один важный момент – человек, принимающий лекарства, становится незаразным для своих сексуальных партнеров.
Но это не значит, что нужно отказаться от презервативов, они защищают от других половых инфекций, а также от нежелательной беременности.
Принимать препараты в случае положительного ВИЧ-статуса придется всю жизнь.
Иначе болезнь снова начнет прогрессировать. Как подчеркивают медики, самый простой способ справиться с любой болезнью – это не допустить ее. То есть довольно простые методы профилактики ВИЧ помогут избежать заражения.
Как не заразиться ВИЧ от партнера и не только
Еще раз повторим, что самый надежный метод профилактики ВИЧ и других болезней, передающихся половым путем, – это использование презервативов. Будьте также ответственны в своем сексуальном поведении, не занимайтесь сексом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, умейте сказать "нет", если вы не хотите.
Если же незащищенный контакт с ВИЧ-позитивным человеком все же был или произошел незащищенный секс в экстремальной ситуации (под действием препаратов, насилие и т. д.), то обратитесь в специализированное медучреждение не позже чем через 72 часа. Те же кабинеты "Доверие" или центры лечения ВИЧ помогают пройти пост-контактную профилактику.
Ранее мы писали, как болеют ВИЧ и погибают от СПИДа в Украине.