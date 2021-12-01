5 міфів про ВІЛ/СНІД, які ще живі – як не заразитися та де здати тест безплатно

Не заразитися ВІЛ допоможе презерватив, а скласти тест на ВІЛ/СНІД можна безкоштовно / Фото: Колаж: Сьогодні

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), як і раніше, атакує людей, основний шлях зараження – через незахищений секс. Кожен може захистити себе та людей з оточення від цієї хвороби. Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом ми разом з ВООЗ і МОЗ України з'ясовуємо, як запобігти хворобі й що робити, якщо ви дізналися про свій позитивний ВІЛ-статус.

У чому різниця між ВІЛ та СНІДом, чим небезпечна хвороба

ВІЛ завдає удару по імунній системі людини, вражаючи її. У підсумку послаблюється імунітет, організм не подужує інфекції, не може протистояти деяким типам раку тощо. Якщо інфікований не вживає спеціальних ліків, то поступово, через кілька років, у нього розвивається синдром набутого імунодефіциту (СНІД), що призводить до загибелі.

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На початковій стадії хвороба може маскуватися під застуду, тому важливо знати свій ВІЛ-статус / Фото: freepik.com

ВІЛ підступний тим, що з моменту зараження до появи перших симптомів можуть пройти місяці й навіть роки.

Потім, з ослабленням імунітету, починають проявлятися й інші симптоми: напухають лімфовузли, з'являється кашель, діарея, спостерігається втрата ваги. Якщо лікування немає, то розвивається туберкульоз, тяжкі бактеріальні інфекції, онкологія, і людина вмирає.

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Найбільш заразна людина у перші місяці після зараження, тому кожному важливо знати свій ВІЛ-статус. Якщо виявиться, що людина хвора, важливо відразу ж розпочати терапію.

Але ВІЛ не лікується, навіщо пити пігулки?

Методу, щоб повністю вилікувати ВІЛ, медицина поки що не знайшла, але сучасна терапія та діагностика допомагає людям з ВІЛ жити довгим нормальним життям, мати здорових дітей.

МІФ № 1 – люди з ВІЛ небезпечні для оточення.

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Те, що ВІЛ/СНІДом можна заразитися через потиск рук, – міф, так хвороба не передається / Фото: Pexels

На сьогодні ВІЛ належить до категорії хронічних захворювань, що піддаються терапії, а ризик заразитися є у будь-якої людини, яка хоча б раз займалася сексом без презервативу. Навіть якщо це було давно, секс без презервативу – основний шлях передачі інфекції, найчастіше заражаються саме так.

МІФ № 2 – ВІЛ можна заразитися побутовим шляхом.

Через поцілунки, рукостискання, спільне користування особистими предметами, вживання продуктів чи води передача інфекції не відбувається!

Як передається ВІЛ, окрім інтиму?

ВІЛ-інфекція передається через різні рідини організму інфікованої людини, тому найчастіше заражаються, якщо був незахищений секс – через насіннєву рідину та вагінальні виділення. Також можна заразитися через кров, користуючись зараженими голками, шприцами, розчинами наркотичних засобів тощо. Тому ВІЛ поширений серед тих, хто вживає ін'єкційні наркотики.

ВІЛ також може передаватися від матері дитині під час вагітності та пологів.

МІФ № 3 – ВІЛ-інфекцію легко "підчепити" у стоматологічному кабінеті чи через манікюр.

Потрібно дуже постаратися – грубо проводити маніпуляції, не стерилізувати інструменти, щоб на них залишилася заражена кров. Сьогодні майстри манікюру та медики дорожать своєю репутацією і не допускають такої недбалості.

Робіть манікюр тільки в салонах з хорошою репутацією і стерильними інструментами / Фото: Pixabay

Якщо ви думаєте, що після незахищеного сексу з інфікованою людиною, яка не знає про те, що хвора на ВІЛ, допоможуть промивання геніталій різними антисептиками – ви помиляєтеся.

МІФ № 4 – антисептики відразу після незахищеного сексу допоможуть уникнути зараження ВІЛ та іншими статевими інфекціями.

Це неправда. Тому, якщо ви ніколи не обстежувалися і не знаєте свій ВІЛ-статус, обов'язково пройдіть аналіз.

Де здати тест на ВІЛ?

Щоб безплатно дізнатися, чи є у вас ВІЛ-інфекція, можна звернутись:

до свого сімейного лікаря, а також до кабінетів "Довіра", які є при багатьох регіональних поліклініках та лікарнях. Сьогодні державні медустанови мають експрес-тести, для яких кров беруть із пальця (результати тесту точні, не бійтеся), також проводяться лабораторні дослідження крові на ВІЛ-статус, взятій з вени.

у громадські регіональні організації, які надають підтримку ВІЛ-позитивним людям, – дані пошукайте в інтернеті.

до Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Він працює на базі міськлікарні № 5.

у пункти тестування AHF Ukraine – їхні адреси не лише в Києві, але і в областях України можна знайти на сайті організації. Тут навіть паспорт вам не знадобиться.

Якщо ж ви фінансово спроможні, пройти тест на ВІЛ можна платно, у приватній клініці або лабораторії. Також під час надходження на планове лікування, під час комплексного обстеження чи напередодні пологів людину обов'язково обстежують на ВІЛ. Саме так більшість людей і дізнається про свій ВІЛ-позитивний чи негативний статус.

Що робити, якщо виявили ВІЛ-інфекцію

Якщо у вас виявили ВІЛ, то лікування потрібно починати якнайшвидше. Вам підкажуть, куди слід звернутись у вашому регіоні.

МІФ №5 – за терапію доведеться платити великі гроші.

Головне – лікування ВІЛ в Україні безплатне. Ще один важливий момент – людина, яка вживає ліки, стає незаразною для своїх сексуальних партнерів.

Але це не означає, що потрібно відмовитись від презервативів, вони захищають від інших статевих інфекцій, а також від небажаної вагітності.

Вживати препарати в разі позитивного ВІЛ-статусу доведеться все життя.

Найнадійніший спосіб уникнути зараження ВІЛ – користуватися презервативами / Фото: Pexels

Інакше хвороба знову почне прогресувати. Як наголошують медики, найпростіший спосіб перемогти будь-яку хворобу – це взагалі не допустити її. Тобто досить прості методи профілактики ВІЛ допоможуть уникнути зараження.

Як не заразитися ВІЛ від партнера і не тільки

Ще раз повторимо, що найнадійніший метод профілактики ВІЛ та інших хвороб, що передаються статевим шляхом, – це використання презервативів. Будьте також відповідальні у своїй сексуальній поведінці, не займайтеся сексом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, вмійте сказати "ні", якщо ви не хочете.

Поважайте думку партнера і не наполягайте, якщо не хоче він чи вона. Для наркозалежних людей є спеціальні програми з профілактики ВІЛ-інфекції.

Не займайтеся сексом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, щоб не заразитись ВІЛ / Фото: Depositphotos

Якщо ж незахищений контакт із ВІЛ-позитивною людиною таки був або стався незахищений секс в екстремальній ситуації (під дією препаратів, у насильницький спосіб тощо), то зверніться до спеціалізованої медустанови не пізніше ніж через 72 години. Ті ж кабінети "Довіра" або центри лікування ВІЛ допомагають пройти постконтактну профілактику.

Раніше ми писали, як хворіють на ВІЛ та гинуть від СНІДу в Україні.