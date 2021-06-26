5 идей для пикника как в Pinterest

На лавандовом поле с бокалом розе, на пляже с романтической атмосферой, и даже в городском парке. А можно и на даче, еще и с домашним кинотеатром!

Идеи пикников как в Pinterest / Фото: Pinterest

Как насчет эстетического пикника как с ленты Pinterest? Мы расскажем о 5 идеях, которые вы захотите реализовать в эти выходные. А еще поделимся локациями, где можно провести пикник в Киеве и по Украине. Вы захотите воплотить в реальность хотя бы одну, ведь выходные до понедельника. Проверим? А любителям посещать туристические места на машине рекомендуем посмотреть авто-гайд от Life Сегодня.

Начнем с лавандового поля!

Пикник на лавандовом поле – это выбор эстетов! Достаточно лишь взять плед, бутылку розе и красивые бокалы. И, конечно, не без легкой закуски и выпечки. Но куда же без круассанов или багета на фото? Дополните пикник корзиной, в которой можно принести продукты или фонариками.

Инстаграмный пикник на лавандовом поле / Фото: Pinterest

Инстаграмный пикник на лавандовом поле / Фото: Pinterest

Где искать лавандовое поле? В парке "Порадів", что в с. Порадовка Киевской области. Там сезон лаванды будет длиться с 30 июня до 28 июля. Словом, среди 35 тысяч кустов лаванды вы найдете место для пикника и сделаете не одно фото.

Как насчет пляжа?

Летом пляж – это место встречи и купания, но и пикник никто не отменял. Правда? Но лучше приходите после обеда, когда будет прохладнее, чтобы встретить закат. Для такого пикника достаточно бутылки любимой выпивки, фруктов и хорошего настроения. И доставки пиццы!

Инстаграмный пикник на пляже / Фото: Pinterest

Инстаграмный пикник на пляже / Фото: Pinterest

Где искать пляж для пикника? Если вы любите шумные локации и не выезжать далеко от центра Киева – идите на пляж Труханового острова. А для ценителей тишины и покоя – село Лютеж в 32 км от столицы, где пляж Киевского моря безлюден. Удачный для пикника также Ланжерон в городе Одесса.

И не без городского парка ...

Пикник в парке подойдет тем, кто не хочет уезжать из города из-за нехватки времени! И любит отдыхать в тени, а не на солнце. Пикник в парке не менее атмосферный, чем на пляже. Сами посмотрите. Устройте максимальный релакс и закажите пиццу или иное блюдо, которое любите. И дополните трапезу выпивкой. Как насчет сидра, просекко или апельсинового фреша со льдом?

Инстаграмный пикник в парке / Фото: Pinterest

Инстаграмный пикник в парке / Фото: Pinterest Реклама

Где искать парк для пикника? Подойдет Голосеевский и парк Партизанской славы.

Еще одна беспроигрышная идея – сад гамаков!

Парк парком, но саду гамаков тоже место в списке пикников как с Pinterest. Включайте фантазию, когда будете планировать трапезу в саду. Берите с собой фонарики, свечи, подушки, мини-столик и красивую посуду, которая дополнит "картинку". Словом, в Pinterest сотни идей для вдохновения. Такой пикник подойдет, чтобы отпраздновать день рождения, романтический ужин или признание в любви.

Романтический пикник / Фото: Pinterest

Романтический пикник / Фото: Pinterest

Где искать сад гамаков для пикника? На ВДНХ, недалеко от метро "Выставочный центр и "Ипподром ".

И в завершение – дача! Почему нет?

Идея для тех, кто собирался на дачу в этот уик-энд – устройте там атмосферный пикник с друзьями! Плюс в том, что вам не нужно продумывать, что брать с собой, ведь все необходимое будет под рукой. Главное – составить список продуктов и купить все в магазине для пикника.

Пикник на даче / Фото: Pinterest

Пикник на даче / Фото: Pinterest

Локацию отдыха украсьте фонариками, включите музыку, можете и стол вынести для вашего удобства. На даче удастся сделать домашнюю атмосферу, которой в парке не быть из-за присутствия посторонних людей. И даже домашний кинотеатр. Согласитесь, что выглядит – вау!

Где искать дачу – вы и сами знаете! Но если у вас ее нет, отправляйтесь на ТОП-локации с красивой природой в столице. О них мы рассказали в предыдущей статье.

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