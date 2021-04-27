5 фото, которые доказывают, что Тина Кароль "вдохновилась" Джей Ло и Шер

Тину Кроль не впервые сравнивают со знаменитыми поп-дивами – Бейонсе, Дженнифер Лопес и Даже Мадонной.
В комментариях под видео ее live-концерта поклонники сравнили мастерство артистки с ее знаменитыми западными коллегами:
- Тина Кароль – Джей Ло украинского шоу-бизнеса.
- Это работа на уровне с Мадонной и Бейонсе.
И если о наличии таланта у артистки не может быть сомнений и споров, то ее образы в клипе заставляют задуматься о том, что Тина (а также ее стилисты и художники-постановщики), при создании образов и номеров, явно вдохновлялись имиджем Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес и Тина Кароль / Фото: Скриншот из YouTube
Дженнифер Лопес и Тина Кароль / Фото: YouTube, kp.ru
Дженнифер Лопес и Тина Кароль / Фото: YouTube
Дженнифер Лопес и Тина Кароль / Фото: Dailymail / YouTube
Не обошлось и без легендарной Шер.
Шер и Тина Кароль / Фото: amazon.co.uk
Ранее мы сообщали, что Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.