5 цитат Алана Бадоева из нового интервью: о Жанне, разводе и другом

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба

Алан Бадоев, который ранее опубликовал редкое фото с папой, стал героем нового выпуска YouTube-шоу "Экзамен" с Машей Ефросининой. Это одно из немногих и, пожалуй, самых откровенных его интервью – впервые главный клипмейкер страны ответил на вопросы о личном.

Все самое интересное из беседы Бадоева с Ефросининой мы собрали в этом материале.

О болезни матери

"Недавняя болезнь мамы всерьез пошатнула у меня веру в наших людей. Ненавижу безответственность. Мою маму чуть не загубили: ее уже готовили к морфию. И тогда отец сказал: умирать она будет дома, я сам буду за ней ухаживать. Он вылечил ее в течение недели".

Фото: пресс-служба

О маме и сестре

"Две самые важные женщины в моей жизни – моя сестра и мама – и это тема совсем не публичная. В детстве, помню, в какой-то момент я держался за мамину юбку и понимал, если есть мама – я счастлив, настолько она была важна для меня... Профессию мне выбрала именно сестра. Она мыслила так: ты артист, певец, а не какой-нибудь юрист".

О том, как говорить с детьми о наркотиках

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"Впервые я узнал, что, кроме сигареты, есть еще что-то, в 26, а закурил обычную – в 22. Мы говорили о марихуане с моим сыном и я сказал: "Ты должен знать, что она сбивает остроту цели. Ее легализуют и разрешают, потому что так людьми легче управлять".

Фото: пресс-служба

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О Жанне Бадоевой

"Это женщина, которая вдохнула, наверное, половину всего, что сегодня можно увидеть в Алане Бадоеве. Она была человеком, которому мне хотелось подражать во всем: в легкости бытия и жизни. У Жанны есть такое умение, которому я учусь до сих пор: легко расставаться с людьми, будто закрываешь дверь, без обид и ссор. Она всегда делает одно предупреждение подруге или другу и честно говорит, что ей не нравится. Если это не подействовало, больше никто ей не дозвонится".

О разводе

"Это не было легко, но было понимание того, что это нужно закончить, потому что страсть ушла. Дальше пойдут ссоры, а у нас дети. Дети никогда не должны видеть ссоры, они должны видеть только любовь. Мы входили в этот брак через невероятную дружбу и нам было важно остаться друзьями: и для детей, и для себя".

Ранее мы писали, что Ирина Билык разводится с супругом.