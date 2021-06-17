43-летний внук Елизаветы II после развода вернулся в дом матери

Питер Филлипс был женат с канадкой Отэм Келли 12 лет. После разрыва отношений, он вернется к матери принцессе Анне, а точнее в ее дом в графстве Глостершир

Внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится после 12 лет брака с канадкой Отэм Келли / Фото: Getty Images

Сын принцессы Анны и внук королевы Британии Елизаветы II Питер Филлипс после развода с женой переедет к матери. Об этом сообщает Daily Express.

Питер Филлипс был женат с канадкой Отэм Келли 12 лет. Все его финансовые дела хранится в тайне, а вот новое место жительства – нет. Известно, что после разрыва отношений, Питер вернется к матери принцессе Анне, а точнее в ее дом в графстве Глостершир.

Известно, что великолепный особняк Gatcombe Park Estate был подарен Анне ее матерью королевой Елизаветой II после свадьбы с первым мужем капитаном Марком Филлипсом. Отмечается, что на территории особняка располагается еще несколько домов, а также ферма.

Старший внук Елизаветы II развелся с женой / Фото: Getty Images

Отмечается, что бракоразводный процесс Питера Филлипса и супруги Отэм длился больше года. О разводе пара объявила в феврале 2020 года. Инициатором была Отэм, которая заявила, что была несчастлива в браке.

Напомним, старший внук Елизаветы II Питер Филлипс – 18-й в очереди на престол. Со своей уже экс-супругой Отем Питер познакомился в Монреале на Гран-при "Формулы-1" в 2003 году. Тогда Отэм не знала, что перед ней внук королевы Британии. Пара встречалась несколько лет, а свадьбу сыграла в 2008 году в Виндзорском замке.

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Питер Филлипс с супругой Отем и их детьми / Фото: Getty Images

Это королевская свадьба не обошлась без скандала. После торжества супруги продали свои свадебные снимки одному из британских изданий за 500 тысяч фунтов стерлингов (19 миллионов гривен). Пару обвинили, что они использовали свой королевский статус для обогащения. У Питера Филлипса и Отем подрастают двое детей – 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла.

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