4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

Личная жизнь принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Сегодня принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. По этому случаю в саду Кенсингтонского дворца запланировано открытие памятника принцессе, на которое приглашены сыновья леди Ди: Уильям и Гарри. Принцесса Диана до сих пор остается одной из самых обсуждаемых королевских особ. В СМИ продолжают появляться ранее неизвестные факты о маме принцев Гарри и Уильяма. А тема ее личной жизни все также интересна миллионам.

Особенно после выхода четвертого сезона сериала "Корона" интерес зрителей к секретам отношений принца Чарльза и принцессы Дианы лишь увеличился. Когда супруги официально расторгли брак в 1996 году, в интервью позднее признались, что имели внебрачные отношения.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Если главной женщиной, с которой связывали измены принца Чарльза была Камилла Паркер-Боулз, то о романах принцессы Дианы слагали множество легенд. По меньшей мере, у популярной представительницы королевской семьи было семь любовников. Но лишь о четырех из них можно сказать, что это была настоящая любовь.

Королевский биограф и знакомый самого принца Чарльза Ховард Ходжсон сообщил Express.co.uk, что по-настоящему принцесса Диана любила трех мужчин, пока была публичной персоной. Но также в ее жизни был еще один, особенный возлюбленный. Рассказываем, что известно о четырех главных возлюбленных принцессы Ди.

Принц Чарльз

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

В 1977 году леди Диане было всего 16 лет, когда она познакомилась с 29-летним принцем Чарльзом. На тот момент он встречался со старшей сестрой Дианы, но вскоре они расстались. Спустя три года, принц Чарльз и леди Диана начали встречаться, а 29 июля 1981 года в Лондоне состоялась их торжественная свадьба. Так, едва успев повзрослеть, в возрасте 19 лет Диана стала женой наследника на британский престол.

Но в середине 80-х годов принц Чарльз возобновил отношения со своей давней возлюбленной – Камиллой Паркер-Боулз. Желая быть любимой, принцесса Диана тоже начала искать того, кто будет о ней заботиться. Тогда же принцесса сблизилась с тренером по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, роман с которым и был освещен в четвертом сезоне сериала "Корона".

Барри Маннаки

Барри Маннаки и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Если принц Чарльз был первым мужчиной, которого любила принцесса Ди, то ее телохранитель Барри Маннаки стал первым, на кого она обратила внимание после супруга. Согласно биографии принцессы, она влюбилась в Барри Маннаки в 1985 году. Фактического подтверждения их отношениям нет – лишь однажды их застали в "компрометирующей" позе. После этого инцидента Барри Маннаки перевели в охрану дипломатического корпуса. Вскоре Барри погиб в автокатастрофе, но принцесса Ди не поверила в трагическую случайность. "Он жертвой заговора", – говорила принцесса в интервью.

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С Барри Маннаки леди Ди чувствовала себя защищенной маленькой девочкой, а забота телохранителя пробудила теплые чувства между ними. Нельзя сказать, являлся ли Барри Маннаки настоящей любовью принцессы Дианы, но дело об автокатастрофе, в которую он попал, она продолжала изучать еще долгое время.

Оливер Хоар

Принц Чарльз и принцесса Диана, Оливер Хоар и его жена Диана / Фото: Getty Images

В жизни обаятельного и богатого арт-дилера Оливера Хоара были сразу две Дианы – его супруга французская аристократка Диана и леди Ди, с которой он закрутил роман в начале 90-х.

Удивительно, что с Оливером принцессу Диану познакомил сам принц Чарльз. Когда он узнал, что они встречаются, то поразился: "Ради бога, о чем они могут общаться?". Оказалось, что принцесса нашла миллионера очень начитанным и интересным.

Однако их роман не вспыхнул моментально: долгое время Оливер Хоар не отвечал на чувства леди Ди, а сблизились они лишь после того, как она разъехалась с принцем Чарльзом. Даже несмотря на это, Оливер не планировал бросать свою жену. Постоянно ревнуя, принцесса Диана звонила любовнику и днем и ночью, практически раскрывая его перед его супругой. Тогда Хоар решил разорвать отношения с принцессой. Публично он так никогда и не признал свою связь с принцессой Дианой.

Хаснат Хан

Хаснат Хан / Фото: Getty Images

За год до того, как брак с принцем Чарльзом был расторгнут, принцесса Диана встретила того, кого именовала "главной любовью своей жизни". Пакистанский хирург Хаснат Хан познакомился с принцессой Дианой, когда она приехала в госпиталь Royal Brompton в рамках своей благотворительной деятельности.

По словам приближенных Ее Высочества, леди Ди вела себя как влюбленный подросток – у них с Хаснатом вспыхнула любовь с первого взгляда. Принцесса начала изучать Коран, тайно познакомилась с его родителями и была готова принять ислам. Но спустя два года отношений они расстались. Кроме того, по словам биографа Ховарда Ходжсона, свой последний в жизни роман – с Доди Аль-Файедом, принцесса Ди закрутила лишь для того, чтобы вызвать ревность Хасната Хана.

Мы все знаем, чем закончилась история. В судьбоносном 1997 году принцесса Диана и Доди Аль-Файед разбились насмерть в автокатастрофе в Париже, когда пытались сбежать от папарацци.

Ранее принц Чарльз отказался присутствовать на открытии памятника принцессе Диане.