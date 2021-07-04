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4 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 июля, 07:25

Ольга Козачок

День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 июля.

4 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 4 июля? День национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День Военно-Морских сил Украины, День работников морского и речного флота Украины. Обретение мощей преподобного Максима Грека – в православном календаре. Ульянов день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июля.

Какой сегодня праздник

4 июля в православной церкви наступает 2-е воскресенье после Пятидесятницы. Всех святых земли Украинской. Чтится память новомучеников и исповедников, которые в Украине и в других землях в ХХ в. за Христа и православную веру пострадали. Благоверного Аскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая, святого Юлиана Тарсийского, священномученика Терентия, епископа Иконийского, преподобного Юлия, пресвитера, и Юлиана, диакона, мучеников Арчила ІІ, царя Иверского, и Луарсаба ІІ, царя Карталинского. Всех преподобных и богоносных отцов, на Святой Горе Афонской просиявших.

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В народе 4 июля почитался Ульянов день. К этому времени как раз распускался липовый цвет, который люди собирали в лечебных целях.

Приметы на 4 июля

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