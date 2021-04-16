37 лет за 3 минуты: посмотрите, как человек повлиял на планету

Компания Google сняла ролик о том, как за 37 лет изменилась планета Земля

Обновлено приложение Google Earth, которое показывает, какие изменения происходили в различных уголках мира за последние 37 лет. Были проанализированы почти 24 миллиона снимков из космоса, которые делались, начиная с 1984 года.

Как менялась Земля / Фото: pixabay.com

К примеру, на видео видно, как уменьшалась береговая линия островов, находящихся вблизи США, а затем они принимали иную форму.

Также в ролике показано, что в 1984 году на месте современного Дубая фактически не было ничего. За 37 лет здесь появился инновационный город, а в прибрежной линии намыли острова.

Кроме того, показано Аральское море, которое находится в Казахстане. 37 лет назад оно было очень большим, а сейчас фактически высохло.

А в Гренландии за 37 лет очень сильно растаяли снега и лед.

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Помимо этого, показано, как за 37 лет в разных уголках исчезали леса. К примеру, в одном из регионов Мадагаскара лес вообще уничтожили.

На Аляске за 37 лет растаяло очень много снега. В некоторых местах снежный покров был по несколько метров, а теперь здесь зелень.

И наконец видно, как широкомасштабно развивались города в мире. Помимо вышеупомянутого Дубая показаны также некоторые города Китая. Например, в провинции Гуандун за 37 лет в дельте рек выросли города с населением в 80 миллионов человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Дубае появится такси без водителя.

Кроме того, мы сообщали о том, как Илон Маск научил обезьяну силой мысли играть на компьютере.