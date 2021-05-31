31 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

31 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 31 мая? Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок. День святых отцов семи Вселенских соборов – в православном календаре. Федота Овсянника и Семи дев – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Исаак, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федот, Юлиан, Юлия.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 31 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 31 мая.
- Всемирный день блондинок – праздник светловолосых дам, которые не согласны со сложившимся в обществе стереотипом и анекдотами об уровне их интеллекта.
- Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – праздник ООН проводится под эгидой ВОЗ с целью пропаганды отказа людей от курения.
Какой сегодня праздник
31 мая в православной церкви отмечается понедельник 5-й недели после Пасхи. Чтится память святых отцов семи Вселенских соборов, мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасия, Матроны и Юлии, мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия, Ираклия, Павлина и Венедима, Давида и Таричану.
В народе 31 мая почитался Федот Овсянник и Семь дев. В этот день следили за дубовой листвой, а еще сеяли лен.
Приметы на 31 мая
- если на дубах уже появились листья – к хорошему урожаю яровых;
- с дуба начали падать зеленые листья – год будет голодным;
- солнце садится в облака – к дождю.
Интересные и важные события в Украине и мире 31 мая
- 1836 – в Англии запатентован гребной винт.
- 1859 – в Вестминстерском дворце в Лондоне запущены часы Биг-Бен.
- 1879 – в Германии запущена первая в мире электрическая железная дорога.
- 1868 – день рождения велоспорта.
- 1884 – день рождения кукурузных хлопьев.
- 1946 – в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова.
Кто родился 31 мая
- 1908 – Ян Фрид, советский комедийный кинорежиссер.
- 1930 – Клинт Иствуд, американский киноактер и режиссер.
- 1933 – Георгий Бурков, советский актер театра и кино.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.