Всемирный день блондинок: история и поздравления

Сегодня тот день, когда цвет волос имеет самое большое значение

Всемирный день блондинок: поздравления и открытки Фото: Unsplash

Сегодня, 31 мая, в самом конце весны, отмечается не совсем обычный праздник – Всемирный день блондинок.

Life Сегодня поздравляют всех светловолосых людей с праздником и рассказывают, откуда появился этот оригинальный день.

Всемирный день блондинок: история праздника

У этого праздника есть несколько версий. По одной из них, американские белокурые женщины адвокатессы страдали от того, что их коллеги мужчины не относились к ним как к равным. Они постоянно подшучивали над низким уровнем женского интеллекта, и все из-за цвета волос. Тогда блондинки выступили с инициативой организовать в честь себя праздник.

Другая версия гласит о том, что светловолосый праздник появился после выхода в прокат в 2001 году американской комедии "Блондинка в законе". Сначала этот день прижился в Америке, а спустя всего два года праздник стал популярен и в других странах.

Примечательно, что это самый противоречивый тип людей, особенно по мнению мужчин: над блондинками часто подшучивают, но в то же время от блондинок не могут оторвать глаз, считая их самыми сексуальными и притягательными.

Поздравления и открытки с Днем блондинок

Прикольные поздравления в День блондинок

***

Всех подруг моих блондинок

Поздравляю от души.

И в последний день весенний

Пусть исполнятся мечты.



Вы обиду не таите,

Если в след вам говорят,

Что у глупенькой блондинки

В голове сплошной бардак.



Вы успешны и красивы,

Вам завидуют всегда.

Будьте счастливы, любимы,

Вас порадует судьба.

С Днем блондинок Фото: Pinterest

Веселые поздравления для подруг блондинок

***

Белокурые подруги,

Нам сегодня не грустить,

День Блондинок на досуге

Отчего б не замутить?



Пусть завидуют брюнетки

И шатенки щурят глаз;

Ведь блондинки – как конфетки,

Вокруг нас – ажиотаж!

С Днем блондинок Фото: Pinterest

Эффектное поздравление блондинке

***

С Днем блондинок поздравляю,

Тебя, любимая, родная,

И в этот день тебе желаю,

Счастья без конца и края!



Пусть исполняются надежды,

И пусть сбываются мечты,

Всегда ты будешь хрупкой, нежной,

Королевой красоты!

С Днем блондинок Фото: Pinterest

Красивые пожелания для блондинок

С Днем блондинок поздравляю,

Белокурые красотки,

Пусть глаза искрятся счастьем.

Будет легкою походка.



Пусть мужчины ум теряют

И не шутят про ваш цвет,

Ведь эффектней и прекрасней

Среди женщин точно нет.

Короткое поздравление в День блондинок

***

Солнечных волос сияние

Красотой своей пленяет –

Белокурых дам сегодня

С Днем блондинок поздравляю.

С Днем блондинок Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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