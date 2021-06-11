Венский шницель: как простая отбивная стала классикой австрийской кухни

Сочный и мягкий шницель готовят из телятины или свинины, на порцию идет 250 грамм мяса, отбивают его до ширины карандаша, а панируют в крошках из свежих булочек

Венский шницель / Фото: Pexels

Это, как легендарный торт "Захер" и как сладкий завтрак по-венски, именуемый императорский. То есть без высокопарности нужно сказать: венский шницель – это 30-сантиметровое в диаметре достояние австрийской кухни и стало ним абсолютно заслужено. Нужно хорошее мясо, подсушенные крошки свежей булки и яйца – приготовить и попробовать его можно и дома.

Венский шницель появился с помощью миланской отбивной

Примерно в 15-м веке свою отбивную, вернее, способ ее приготовления, привезли на территорию современной Австрии итальянские купцы. Уже тогда, с практичной целью, было придумано обжаривать мясо в крошках залежавшегося хлеба. Понятно, что в руках местных поваров эта отбивная шла к совершенству. И очень долго. Первый рецепт венского шницеля опубликован лишь в середине 19-го века.

Особенности и тонкости венского шницеля

Мясо – 250 г телятины, иногда допускается свинина

Нарезка – отрезать мясо нужно вдоль волокон, а отбивать от центра до края мяса

Панировка – крошки свежих сдобных булочек

Толщина – не толще карандаша

Диаметр – 30 сантиметров

Форма – прямоугольная

Подача – по канонам шницель должен немного свисать с тарелки

Как приготовить шницель по-венски

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Ингредиенты

Телятина (задняя часть) – 250 г

Пшеничная мука – 20 г

Яйца – 2 шт.

Подсохшие крошки сдобной булочки – 100 г

Способ приготовления

На разделочную доску выложите кусочек телятины и аккуратно отбейте его молоточком до толщины примерно 5 мм. Можно предварительно обернуть мясо пищевой пленкой. Посолите и поперчите мясо по вкусу и присыпьте его мукой. В небольшой миске взбейте яйца. Высыпьте панировочные сухари на разделочную доску или большую тарелку. Обваляйте мясо сначала в яичной смеси, затем в панировочных сухарях. Если вы любите более плотную панировку, повторите процедуру еще раз. Разогрейте сковороду с большим количеством растительного масла. Выложите шницель и обжарьте его до золотистой корочки. Готовый шницель выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавать с овощами.

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