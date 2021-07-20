3 совета, как перестать ссориться с любимым человеком

Нужно смотреть на несколько шагов назад, чтобы понять, для чего вы ссоритесь. Если вы пытаетесь что-то доказать своей второй половинке – значит вам не хватает признания и уважения

Как перестать ссориться в паре / Фото: Unsplash

В авторской рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые актуальные вопросы украинцев. Эксперт дала советы, как решать вопросы в паре, чтобы не доводить ссоры до крупных скандалов.

Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Психолог высказалась по поводу ссор в паре так:

Я противник мысли, что в ссоре рождается истина, ведь в большинстве случаев в ссоре рождается скандал. Нужно смотреть на несколько шагов назад, чтобы понять, для чего вы ссоритесь. Если вы пытаетесь что-то доказать своей второй половинке, это означает, что вам не хватает признания, уважения и восхищения.

Как улучшить отношения в паре / Фото: Pexels

Как перестать ссориться с любимым человеком: три совета

1. Психологические поглаживания

Это значит – хвалить вторую половинку за то, что она делает правильно.

2. Перенести акценты с ссоры на любовь

Спросите себя и партнера: "Что можно сделать, чтобы ты был счастлив?" Попробуйте почувствовать интерес партнера в конфликте вместо того, чтобы доказывать свою правоту.

3. Сделать свой выбор

Следует понять, какой вы хотите быть: правой или счастливой? Узнайте, какая причина подобного поведения партнера, и решите эту проблему.

Психолог советует научиться делать акцент на удовлетворении в отношениях, на радости и коммуникации, а не на том, чтобы доказать партнеру, что он не прав.

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