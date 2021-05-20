3 легких и быстрых салата для полезного завтрака

Они овощные и просты в приготовлении

Салаты нужно есть. Тем более овощные, тем более весной. У нас была подборка оригинальных салатов из молодой капусты, теперь узнаем, как красочно разнообразить свой завтрак. Эти салаты максимально просты в приготовлении и полезны. Наверняка они вам понравятся, и вы будете их готовить всегда.

Если вам очень нужен самый оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников мая.

Весенний салат

Фото: instagram.com/romkoelena/

Ингредиенты

2 шт. – огурец;

8 шт. – помидоры черри;

по 1 шт. – красный лук, болгарский перец и авокадо;

зелень – по вкусу.

Для заправки

4 ст. л. оливкового масла;

1,5 ст. л. винного уксуса;

1 ч. л. дижонской горчицы;

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, остальные овощи – кубиком, помидоры – пополам. Соединить ингредиенты для заправки и полить салат. Украсить зеленью.

Салат с авокадо и фетой

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Фото: instagram.com/mama.vera_/

Ингредиенты

по 1 шт. – авокадо, помидор, красный лук;

100 г – фета;

60 г – листья салата;

соль, перец – по вкусу.

Для заправки

по 2 ст. л. – оливковое масло, сок лимона;

1 ч. л. – дижонская горчица.

Способ приготовления

Лук почистить и порезать полукольцами, помидоры помыть, удалить плодоножку и разрезать на дольки. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и оболочку. Нарезать ломтиками. Листья салата помыть, посушить, порвать руками и разложить на тарелку. Сверху выложить лук, кусочки помидоров, посолить, поперчить. На помидоры выложить авокадо и сбрызнуть лимонным соком. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Взбить вилкой до однородной массы. Фету нарезать кусочками и выложить сверху, полить заправкой.

Салат с нутом и авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Ингредиенты

2 ст. зелени;

1 ст. консервированного нута;

2 огурца;

5 помидоров черри;

1 авокадо;

2 ч. л. оливкового масла первого холодного отжима;

3 ч. л. свежего лимонного сока;

соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления

Нут промыть, просушить. Авокадо почистить, нарезать кубиком, сбрызнуть соком лимона. Произвольно нарезать другие овощи и зелень. Соединить с авокадо и нутом. Приправить солью и перцем по вкусу и сбрызнуть оливковым маслом или лимонным соком.

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