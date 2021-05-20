3 легких и быстрых салата для полезного завтрака

Салаты нужно есть. Тем более овощные, тем более весной. У нас была подборка оригинальных салатов из молодой капусты, теперь узнаем, как красочно разнообразить свой завтрак. Эти салаты максимально просты в приготовлении и полезны. Наверняка они вам понравятся, и вы будете их готовить всегда.
Если вам очень нужен самый оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников мая.
Весенний салат
Ингредиенты
- 2 шт. – огурец;
- 8 шт. – помидоры черри;
- по 1 шт. – красный лук, болгарский перец и авокадо;
- зелень – по вкусу.
Для заправки
- 4 ст. л. оливкового масла;
- 1,5 ст. л. винного уксуса;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, остальные овощи – кубиком, помидоры – пополам.
- Соединить ингредиенты для заправки и полить салат. Украсить зеленью.
Салат с авокадо и фетой
Ингредиенты
- по 1 шт. – авокадо, помидор, красный лук;
- 100 г – фета;
- 60 г – листья салата;
- соль, перец – по вкусу.
Для заправки
- по 2 ст. л. – оливковое масло, сок лимона;
- 1 ч. л. – дижонская горчица.
Способ приготовления
- Лук почистить и порезать полукольцами, помидоры помыть, удалить плодоножку и разрезать на дольки.
- Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и оболочку. Нарезать ломтиками.
- Листья салата помыть, посушить, порвать руками и разложить на тарелку. Сверху выложить лук, кусочки помидоров, посолить, поперчить.
- На помидоры выложить авокадо и сбрызнуть лимонным соком. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Взбить вилкой до однородной массы.
- Фету нарезать кусочками и выложить сверху, полить заправкой.
Салат с нутом и авокадо
Ингредиенты
- 2 ст. зелени;
- 1 ст. консервированного нута;
- 2 огурца;
- 5 помидоров черри;
- 1 авокадо;
- 2 ч. л. оливкового масла первого холодного отжима;
- 3 ч. л. свежего лимонного сока;
- соль, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Нут промыть, просушить. Авокадо почистить, нарезать кубиком, сбрызнуть соком лимона.
- Произвольно нарезать другие овощи и зелень. Соединить с авокадо и нутом.
- Приправить солью и перцем по вкусу и сбрызнуть оливковым маслом или лимонным соком.
Здесь найдете еще 10 рецептов оригинальных овощных салатов.