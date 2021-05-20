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3 легких и быстрых салата для полезного завтрака

21 мая, 07:35

Ирина Маслова

Они овощные и просты в приготовлении

Салаты нужно есть. Тем более овощные, тем более весной. У нас была подборка оригинальных салатов из молодой капусты, теперь узнаем, как красочно разнообразить свой завтрак. Эти салаты максимально просты в приготовлении и полезны. Наверняка они вам понравятся, и вы будете их готовить всегда.

Если вам очень нужен самый оригинальный подарок, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников мая.

Весенний салат

Фото: instagram.com/romkoelena/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, остальные овощи – кубиком, помидоры – пополам.
  2. Соединить ингредиенты для заправки и полить салат. Украсить зеленью.

Салат с авокадо и фетой

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Фото: instagram.com/mama.vera_/

Ингредиенты

Для заправки

Способ приготовления

  1. Лук почистить и порезать полукольцами, помидоры помыть, удалить плодоножку и разрезать на дольки.
  2. Авокадо разрезать пополам, удалить косточку и оболочку. Нарезать ломтиками.
  3. Листья салата помыть, посушить, порвать руками и разложить на тарелку. Сверху выложить лук, кусочки помидоров, посолить, поперчить.
  4. На помидоры выложить авокадо и сбрызнуть лимонным соком. Для заправки смешать оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Взбить вилкой до однородной массы.
  5. Фету нарезать кусочками и выложить сверху, полить заправкой.

Салат с нутом и авокадо

Фото: instagram.com/collection_recipes/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Нут промыть, просушить. Авокадо почистить, нарезать кубиком, сбрызнуть соком лимона.
  2. Произвольно нарезать другие овощи и зелень. Соединить с авокадо и нутом.
  3. Приправить солью и перцем по вкусу и сбрызнуть оливковым маслом или лимонным соком.

Здесь найдете еще 10 рецептов оригинальных овощных салатов.

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