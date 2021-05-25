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3 варианта питательного завтрака, которые станут любимыми

26 мая, 05:30

Ирина Маслова

Это фаршированный курицей и рисом перец, авокадо с яйцами в духовке и сырная тортилья

Яйца, запеченные с авокадо Фото: instagram.com/katrin_ecotrue/ / Фото: Инстаграм

Эти рецепты подойдут не только для тех, кто следит за фигурой, но и тем, кто любит плотно и полезно поесть с утра. Мы делились рецептами самых трендовых завтраков, теперь узнаем, как запечь авокадо с яйцами, приготовить сырную тортилью и фаршированный курицей и рисом перец.

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Фаршированные перцы

Фото: instagram.com/sunnygata/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Рис отварить 10 минут.
  2. Филе и помидор порезать большим кубиком, сделать фарш. Посолить, поперчить.
  3. Сыр натереть на крупной терке.
  4. Перцы разрезать пополам (плодоножку не убирать), выложить начинку, сверху – тертый сыр и отправить в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

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Сырная тортилья

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Фото: instagram.com/mir_kulinarii25/

Ингредиенты

Способ приготовления⠀

  1. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать с остальными ингредиентами – тесто не должно липнуть к рукам.
  2. Разделить тесто на восемь частей, раскатать и вырезать с помощью тарелки одинаковые круги.
  3. Выложить на раскаленную сухую сковородку, довести до румяного цвета с двух сторон.

Яйца в авокадо

Фото: instagram.com/nelya_tiande/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Разрезать авокадо пополам, вынуть косточку и немного мякоти.
  2. На дно каждой половинки насыпать тертый сыр и вбить по два перепелиных яйца. Посолить, поперчить.
  3. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку, выпекать 15 минут.

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