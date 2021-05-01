3 факта из девятого выпуска Холостяка-11, которые вас точно удивят

В девятом выпуске проекта "Холостяк-11" было немало ярких моментов и откровений. Финал все ближе и ближе, поэтому девушки начинают открываться Михаилу Заливако все больше и больше…
Мы уже рассказали, кто покинул проект, а в этом материале узнайте три самых неожиданных факта об участницах "Холостяка". Об этом девушки рассказали в девятом выпуске проекта.
Травма Даши
23-летняя чемпионка по бегу Даша поделилась очень неожиданным фактом о себе. Девушка рассказала о завершении своей спортивной карьеры и походах к психологу.
"Этот период повернул мою жизнь 180 градусов", – вспоминает Даша.
Роковой случай произошел с девушкой несколько лет назад в Барселоне, где проходил чемпионат мира. Тогда Даша получила травму, из-за которой пришлось забыть о спорте.
"Меня хотели "слить", а на мое место взять другую девушку", – заявила Даша.
В тот момент травма изменила все в ее жизни – девушка потеряла доход и не знала, что делать дальше.
"В этот период каждые 100 гривен были на счету. Потом будто переключились мозги, я такие бизнесы "мутила" – одежду продавала, потому вышла на поставщиков техники...Первые деньги я потратила на психолога. Никто не знал. Тогда тратила все либо на психолога, либо на обучение. Сидя здесь, я понимаю – как же круто, что это произошло. Тогда думала, что смысл жизни потерян", – поделилась Даша.
Джессика, не гони!
Когда-то Джессика ехала со скоростью 280 км в час – говорит, что тестировала новый автомобиль. Этот факт очень сильно удивил Мишу, а Джессика все время лишь стеснительно хихикала. Вот это поворот – ведь, как мы помним, главный экстремал на проекте – Анна Богдан!
Парашюту – да, большим памятникам – нет
Анна Богдан боится пауков и больших предметов. Последняя фобия, по словам девушки, у нее появилась еще со школьных времен.
"Я боюсь подходить к большим объектам. Я даже когда смотрю на их изображения – мне уже страшно", – поделилась Анна.
При этом девушка любит скорость, прыжки с парашютом и другой эстрим.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто покинул проект в восьмом выпуске "Холостяка-11".