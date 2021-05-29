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29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мая, 06:05

Ольга Козачок

Всемирный день здорового пищеварения – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 29 мая

29 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 29 мая? Всемирный день здорового пищеварения. День святого Федора – в православном и народном календаре. Именины празднуют Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 мая.

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Какой сегодня праздник

29 мая в православной церкви чтится память преподобного Феодора Освященного, преподобных отцов, что в лавре святого Саввы были избиты, святителя Александра, епископа Иерусалимского, мучеников Вита, Модеста и Крискентия, блаженного отроковицы Музы, святителя Георгия ІІ, епископа Митиленского.

В народе 29 мая почитался Федор Житник. Этот день считался последним, подходящим для посева яровых. На стол обычно подавали какую-нибудь кашу.

Приметы на 29 мая

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