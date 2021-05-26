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26 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 мая, 05:00

Ольга Козачок

День Весак, Преполовение Пятидесятницы – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 26 мая

26 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 26 мая? День Весак. Преполовение Пятидесятницы – в православном календаре. Лукерья Комарница – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 мая.

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Какой сегодня праздник

26 мая в православной церкви отмечается Преполовение Пятидесятницы. Чтится память мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, сторожа тюремного, мученика Александра Римского, святого Павсикакия, епископа Синадского, святого Георгия, исповедника, с женой Ириной и детьми, преподобного Евфимия Иверского. Перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

В народе 26 мая почиталась Лукерья Комарница. Считалось, что на Лукерью появляются комары, которых приносит теплый ветер.

Приметы на 26 мая

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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