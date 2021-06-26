26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 26 июня? Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками. День святой Акулины – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.
Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.
- Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – был провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей.
- Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании.
- День флага – празднуют крымские татары, румыны и финны.
- День работников прокуратуры – отмечают в Беларуси и Туркменистане.
Какой сегодня праздник
26 июня в православной церкви проводится отдание праздника Пятидесятницы. Также чтится память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.
В народе 26 июня чествовалась Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.
Приметы на 26 июня
- на Акулину появляется много комаров и оводов;
- если на Акулину много мошкары – к хорошей погоде;
- на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.
Интересные и важные события в Украине и мире 26 июня
- 1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.
- 1925 – в Голливуде прошла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
- 1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.
- 1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).
- 1954 – осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.
- 1957 – впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.
Кто родился 26 июня
- 1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.
- 1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.
- 1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.