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26 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 июня, 07:25

Ольга Козачок

День борьбы против наркотиков, День святой Акулины, именины празднуют Александр, Андрей, Анна, Иван – какие еще значимые даты и важные события отмечаются 26 июня.

26 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 26 июня? Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками. День святой Акулины – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.

Какой сегодня праздник

26 июня в православной церкви проводится отдание праздника Пятидесятницы. Также чтится память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкусии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.

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В народе 26 июня чествовалась Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

Приметы на 26 июня

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