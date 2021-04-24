24 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 24 апреля? Международный день солидарности молодежи. Лазарева суббота – в православном календаре. Антип Водогон – в народном календаре. Именины празднуют: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.
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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.
24 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
- Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity) ежегодно отмечается с 1957 года и приурочен к заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки. Праздник направлен на решение проблем социальной защиты, воспитания и досуга молодежи.
- Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) учрежден ООН в 2018 году с целью популяризации инициатив на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов.
- Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day) проводится ежегодно, начиная с 200 года, в последнюю субботу апреля. День был основан Всемирной ветеринарной ассоциацией с целью освещения аспектов работы ветеринаров по всему миру.
- Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals) был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году и поддержан ООН с целью обратить внимание людей на проблему подопытных животных, а также противостоять вивисекции (экспериментам и опытам над лабораторными животными).
- День памяти жертв геноцида армян в Османской империи чтит Армения и Франция.
Какой сегодня праздник
24 апреля в православной церкви отмечается Лазарева суббота в честь Воскрешения праведного Лазаря. Чтится память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского, мучеников Прокеса и Мартиниана, преподобного Фармуфия, преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, святителя Каллиника Черникского.
В народе 24 апреля наряду с празднованием Лазаревой субботы почитался Антип Водогон. День получил такое название, потому что обычно в этот период наблюдалось половодье. В Лазареву субботу люди отправлялись за вербовыми ветками, чтобы рано утром в Вербное воскресенье освятить их в церкви. Этими веточками легко хлестали друг друга, чтобы прибавилось здоровье и ушла вся хворь.
Приметы на 24 апреля
- разлив на реке – к урожайному году;
- дождь на Антипа – будет много грибов;
- в этот день нельзя проводить полевые работы и посадку, а также домашнюю работу;
- ни в коем случае нельзя злиться и ругаться, иначе весь негатив вернется назад;
- в этот день запрещено устраивать шумные гуляния и застолья.
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Интересные и важные события в Украине и мире 24 апреля
- 1793 – Российская Империя приняла указ о создании на Правобережной Украине православной епархии.
- 1833 – в Америке запатентована газированная вода.
- 1949 – в Киеве был создан литературно-художественный музей Т. Шевченко.
- 1990 – произошел запуск орбитального телескопа НАСА Хаббл.
Кто родился 24 апреля
- 1706 – Джованни Мартини, итальянский композитор.
- 1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, писательница.
- 1941 – Джон Кристофер Уильямс, британский гитарист.
- 1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.
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