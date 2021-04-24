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24 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Лазарева суббота и Международный день солидарности молодежи – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 24 апреля

Какой сегодня праздник, 24 апреля? Международный день солидарности молодежи. Лазарева суббота – в православном календаре. Антип Водогон – в народном календаре. Именины празднуют: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 апреля.

24 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

24 апреля в православной церкви отмечается Лазарева суббота в честь Воскрешения праведного Лазаря. Чтится память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского, мучеников Прокеса и Мартиниана, преподобного Фармуфия, преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, святителя Каллиника Черникского.

В народе 24 апреля наряду с празднованием Лазаревой субботы почитался Антип Водогон. День получил такое название, потому что обычно в этот период наблюдалось половодье. В Лазареву субботу люди отправлялись за вербовыми ветками, чтобы рано утром в Вербное воскресенье освятить их в церкви. Этими веточками легко хлестали друг друга, чтобы прибавилось здоровье и ушла вся хворь.

Приметы на 24 апреля

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