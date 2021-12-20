23-летний футболист Килиан Мбаппе стал амбассадором Dior. Смотрите первые кадры кампании

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал новым глобальным амбассадором Dior / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из самых перспективных футболистов современности и лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года Килиан Мбаппе стал глобальным амбассадором дома Dior, который недавно вместе с другими брендами влип в скандальную историю с жестоким обращением с животными. Французский спортсмен представляет духи Sauvage и коллекцию мужской одежды, разработанной креативным директором дома Кимом Джонсом.

В своем Instagram Мбаппе написал:

Реклама

Я рад сообщить, что теперь я официально являюсь частью дома Dior. С нетерпением жду, когда смогу поделиться результатами нашего сотрудничества в области мужской моды и ароматов Sauvage.

Футболист ПСЖ Килиан Мбаппе стал новым глобальным амбассадором Dior / Фото: Инстаграм

Килиан стал членом семьи Dior, в которую также входят Джонни Депп и Роберт Паттинсон. Представители марки рассказали, что планируют работать с футболистом в ряде будущих проектов.

Килиан давно признается в любви работам Кима Джонса в Dior. Также он одним из первых получил в подарок от дизайнера новую версию кроссовок Air Dior.

Реклама

Футболист присоединился к семье Dior, в которую также входят актеры Джонни Депп и Роберт Паттинсон / Фото: dior.com

Напомним, что Dior извинились за то, что изуродовали китаянок в новой рекламе бренда.