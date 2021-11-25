Dior извинились за то, что изуродовали китаянок в новой рекламе бренда

Dior попал в неприятную ситуацию – на него обиделся китайский народ. Поводом стала фотография с выставки бренда в Шанхае. Кстати, предлогом для обсуждения украинских покупателей марки стали новые кроссовки Dior за 32 тысячи гривен.
Хейт начался после публикации снимка азиатской женщины с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках, сделанного специально для каталога бренда. Также китайцы не поняли, зачем девушке нарисовали неестественные для их народа веснушки, пытаясь подыгрывать вкусам западного мира.
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Мы удалили эту работу сразу после появления критики в интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы.
— объяснились представители компании в официальном пресс-релизе.
Интересно, что автор фото – 41-летняя фешн-фотограф Чен Ман. Она также переосмыслила ситуацию и написала в соцсетях:
Я глубоко задумалась и обвинила себя в своем детском невежестве. Я думаю, что должна официально извиниться перед всеми. Я коренная китаянка и глубоко люблю нашу родину. Я также знаю, что как художественный работник я должна взять на себя миссию передачи культуры китайской нации и использовать свои собственные работы, чтобы показать красоту Китая. Это также цель, ради которой я хочу усердно работать. Мне очень жаль и я еще раз торжественно приношу извинения. Я удалила соответствующий контент с различных платформ, чтобы не причинить вред всем.
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