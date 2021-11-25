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Dior извинились за то, что изуродовали китаянок в новой рекламе бренда

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
25 ноября, 17:25
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Представители компании сообщили, что уже удалили скандальную работу. Но Интернет помнит все
Dior извинился перед китайским народом
Dior извинился перед китайским народом / Фото: Коллаж: Сегодня

Dior попал в неприятную ситуацию – на него обиделся китайский народ. Поводом стала фотография с выставки бренда в Шанхае. Кстати, предлогом для обсуждения украинских покупателей марки стали новые кроссовки Dior за 32 тысячи гривен.

Хейт начался после публикации снимка азиатской женщины с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках, сделанного специально для каталога бренда. Также китайцы не поняли, зачем девушке нарисовали неестественные для их народа веснушки, пытаясь подыгрывать вкусам западного мира.

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Скандальная фотография Dior, на которую обиделись китайцы
Скандальная фотография Dior, на которую обиделись китайцы / Фото: Telegram

Мы удалили эту работу сразу после появления критики в интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы.

— объяснились представители компании в официальном пресс-релизе.

Интересно, что автор фото – 41-летняя фешн-фотограф Чен Ман. Она также переосмыслила ситуацию и написала в соцсетях:

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Фотограф Чен Ман, автор скандального снимка для Dior
Фотограф Чен Ман, автор скандального снимка для Dior / Фото: Инстаграм

Я глубоко задумалась и обвинила себя в своем детском невежестве. Я думаю, что должна официально извиниться перед всеми. Я коренная китаянка и глубоко люблю нашу родину. Я также знаю, что как художественный работник я должна взять на себя миссию передачи культуры китайской нации и использовать свои собственные работы, чтобы показать красоту Китая. Это также цель, ради которой я хочу усердно работать. Мне очень жаль и я еще раз торжественно приношу извинения. Я удалила соответствующий контент с различных платформ, чтобы не причинить вред всем.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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