22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день биологического разнообразия, Никола Вешний – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 22 мая

22 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 22 мая? Международный день биологического разнообразия. Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца – в православном календаре. Никола Вешний – в народном календаре. Именины празднуют Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.

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Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity) – праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях.

– праздник организован под эгидой ООН и посвящен разнообразию жизни на Земле во всех ее проявлениях. Всемирный день готов (World Goth Day) – оригинальный ежегодный праздник представителей субкультуры готов, созданный по инициативе британского диджея Cruel Britannia в 2010 году.

Какой сегодня праздник

22 мая в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бар. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.

В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его также называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.

Приметы на 22 мая

если умыться росой на Николу, весь год пребудет здоровье;

на Николая Чудотворца нельзя стричься и вообще брать в руки ножницы;

в День Николая Чудотворца нельзя отказывать в просьбах;

туман на Николу Вешнего – к богатому урожаю;

какой день на Николу Вешнего, таким будет и на Николу Зимнего.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 мая

1861 – Тарас Шевченко был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе.

1911 – в бельгийском городе Тюэн основана Международная федерация кинологов.

1931 – начала работу Украинская академия аграрных наук.

1936 – состоялся первый чемпионат СССР по футболу.

Кто родился 22 мая

1813 – Рихард Вагнер, немецкий композитор.

1840 – Марко Кропивницкий, украинский драматург, актер.

1859 – Артур Конан Дойль, английский писатель, автор произведений о Шерлоке Холмсе.

1913 – Никита Богословский, советский композитор.

1914 – Николай Макаров, советский конструктор оружия.

1920 – Николай Гринько, украинский актер театра и кино.

1924 – Шарль Азнавур, французский актер и певец.

1945 – Юрий Рыбчинский, украинский поэт.

1948 – Евгений Мартынов, советский композитор.

1970 – Наоми Кэмпбелл, английская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.