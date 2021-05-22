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22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 мая, 07:25

Ольга Козачок

Международный день биологического разнообразия, Никола Вешний – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 22 мая

22 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 22 мая? Международный день биологического разнообразия. Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца – в православном календаре. Никола Вешний – в народном календаре. Именины празднуют Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 мая.

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Какой сегодня праздник

22 мая в православной церкви отмечается перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бар. Чтится память пророка Исаии, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского, преподобного Иосифа Оптинского.

В народе 22 мая почитался Никола Вешний. Его также называли Никола Летний. К этому времени обычно устанавливалась теплая погода, было много свежей травы, и домашний скот был с кормами.

Приметы на 22 мая

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