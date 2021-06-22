22 июня: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

22 июня: какой сегодня день / Фото: Unsplash
Какой сегодня день, 22 июня? День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине. День святителя Кирилла – в православном календаре. Кириллин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.
- День скорби и чествования памяти жертв войны – ежегодно 22 июня проводится в Украине и других постсоветских странах в день начала немецко-советской войны 80 лет назад, в 1941 году.
- День антифашистской борьбы – отмечается в Хорватии.
- День учителя – празднуется в Сальвадоре.
Какой сегодня праздник
22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.
В народе 22 июня чествуется Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а чем короче становился день, тем меньше прибывало комаров.
Приметы на 22 июня
- с Кирилла начинается летний зной;
- на Кирилла хорошо высаживать позднюю рассаду;
- убьешь комара – их поубавится.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 июня
- 1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира, по которому Земля вращается вокруг Солнца.
- 1915 – город Львов занят войсками Австрии и Германии.
- 1941 – Нацистская Германия в 4 часа утра совершила вторжение на территорию СССР, что стало началом войны.
- 1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.
Кто родился 22 июня
- 1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.
- 1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".
- 1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
- 1981 – Сергей Притула, украинский актер и политик.
Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.