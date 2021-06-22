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22 июня: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

22 июня, 07:25

Ольга Козачок

День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июня.

22 июня: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой сегодня день, 22 июня? День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине. День святителя Кирилла – в православном календаре. Кириллин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.

Какой сегодня праздник

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

В народе 22 июня чествуется Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а чем короче становился день, тем меньше прибывало комаров.

Приметы на 22 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июня

Кто родился 22 июня

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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