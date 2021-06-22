22 июня: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июня.

22 июня: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой сегодня день, 22 июня? День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине. День святителя Кирилла – в православном календаре. Кириллин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.

День скорби и чествования памяти жертв войны – ежегодно 22 июня проводится в Украине и других постсоветских странах в день начала немецко-советской войны 80 лет назад, в 1941 году .

ежегодно 22 июня проводится в Украине и других постсоветских странах в день начала немецко-советской войны 80 лет назад, в 1941 году День антифашистской борьбы – отмечается в Хорватии.

День учителя – празднуется в Сальвадоре.

Какой сегодня праздник

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

В народе 22 июня чествуется Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а чем короче становился день, тем меньше прибывало комаров.

Приметы на 22 июня

с Кирилла начинается летний зной;

на Кирилла хорошо высаживать позднюю рассаду;

убьешь комара – их поубавится.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июня

1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира, по которому Земля вращается вокруг Солнца.

1915 – город Львов занят войсками Австрии и Германии.

1941 – Нацистская Германия в 4 часа утра совершила вторжение на территорию СССР, что стало началом войны.

1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

Кто родился 22 июня

1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.

1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".

1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.

1981 – Сергей Притула, украинский актер и политик.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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