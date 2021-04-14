20 причин начать носить бейсболку — микротренд этой весны

Мало кого удивят базовые кроссовки, надетые под романтичное платье. Теперь та же участь настигла бейсболку. В сезоне весна-лето 2021 этот головной убор уверенно переходит из спортивного гардероба в повседневный.
Носите бейсболку с приталенными жакетами или объемными пиджаками, дополняйте массивными украшениями и туфлями на высоком каблуке — в любом сочетании получится модно. Ну а для вдохновения листайте нашу подборку. Образы из нее лишний раз докажут: бейсболка — самый универсальный аксессуар сезона!
/ Фото: instagram.com/marianamachado
/ Фото: instagram.com/marvaldel
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/ Фото: instagram.com/alexiiteresa
/ Фото: instagram.com/wendyswan
/ Фото: instagram.com/barbarakristoffersen
/ Фото: instagram.com/sonialyson
/ Фото: instagram.com/marvaldel
/ Фото: instagram.com/marvaldel
/ Фото: instagram.com/alexas_bellevie
/ Фото: instagram.com/ameliakay
/ Фото: instagram.com/emitaz
/ Фото: instagram.com/sonialyson
/ Фото: instagram.com/sonialyson
/ Фото: instagram.com/marvaldel
/ Фото: instagram.com/wendyswan
/ Фото: instagram.com/sonialyson
/ Фото: instagram.com/marvaldel
/ Фото: instagram.com/sofiamcoelho
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