20 причин начать носить бейсболку — микротренд этой весны

Мало кого удивят базовые кроссовки, надетые под романтичное платье. Теперь та же участь настигла бейсболку. В сезоне весна-лето 2021 этот головной убор уверенно переходит из спортивного гардероба в повседневный.

Носите бейсболку с приталенными жакетами или объемными пиджаками, дополняйте массивными украшениями и туфлями на высоком каблуке — в любом сочетании получится модно. Ну а для вдохновения листайте нашу подборку. Образы из нее лишний раз докажут: бейсболка — самый универсальный аксессуар сезона!

/ Фото: instagram.com/marianamachado

/ Фото: instagram.com/marvaldel

/ Фото: instagram.com/camillecharriere

/ Фото: instagram.com/alexiiteresa

/ Фото: instagram.com/wendyswan

/ Фото: instagram.com/barbarakristoffersen

/ Фото: instagram.com/sonialyson

/ Фото: instagram.com/marvaldel

/ Фото: instagram.com/marvaldel

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/ Фото: instagram.com/alexas_bellevie

/ Фото: instagram.com/ameliakay

/ Фото: instagram.com/emitaz

/ Фото: instagram.com/sonialyson

/ Фото: instagram.com/sonialyson

/ Фото: instagram.com/marvaldel

/ Фото: instagram.com/wendyswan

/ Фото: instagram.com/sonialyson

/ Фото: instagram.com/marvaldel

/ Фото: instagram.com/sofiamcoelho

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