20-летний сын Мадонны впервые снялся для глянца (фото)

Рокко Риччи в дебютной съемке для британского глянца / Фото: instagram.com/therake/

20-летний сын Мадонны, которая с обнаженной грудью выступила на закрытой ЛГБТ-вечеринке, и режиссера Гая Ричи впервые снялся для глянца. Рокко Ричи дебютировал в съемке для британского мужского издания The Rake.

Рокко вместе с друзьями позировали в ретро-костюмах в стиле 50-х. Проект вышел под названием The Scion of Sartorialism (в пер. с англ. "Потомок портняжничества").

Рокко Ричи в дебютной съемке / Фото: instagram.com/therake/

Рокко Ричи вместе с друзьями / Фото: instagram.com/therake/

Главный посыл съемки – выбор молодежью элегантной вневременной одежды вместо бездумных трат на масс-маркет варианты.

Рокко Ричи в своей первой съемке / Фото: instagram.com/therake/

Интересно, что Рокко и в повседневной жизни выбирает классические модели и предпочитает изысканный стиль, надевая костюмы-тройки, вдохновленные мужской модой 30-х и 40-х годов.

Рокко Ричи в съемке для The Rake / Фото: instagram.com/therake/

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Рокко Ричи в съемке для The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Рокко с другом в съемке The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Рокко Ричи в съемке The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Рокко Ричи в съемке The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Что известно о сыне Мадонны и Гая Ричи:

Сейчас Рокко учится в лондонском колледже искусств Central Saint Martins.

20-летний парень изучает изящное искусство.

В 2015 году Рокко решил жить в Великобритании с отцом.

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