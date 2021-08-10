20-летний сын Мадонны впервые снялся для глянца (фото)

Рокко Риччи в дебютной съемке для британского глянца / Фото: instagram.com/therake/
20-летний сын Мадонны, которая с обнаженной грудью выступила на закрытой ЛГБТ-вечеринке, и режиссера Гая Ричи впервые снялся для глянца. Рокко Ричи дебютировал в съемке для британского мужского издания The Rake.
Рокко вместе с друзьями позировали в ретро-костюмах в стиле 50-х. Проект вышел под названием The Scion of Sartorialism (в пер. с англ. "Потомок портняжничества").
Главный посыл съемки – выбор молодежью элегантной вневременной одежды вместо бездумных трат на масс-маркет варианты.
Интересно, что Рокко и в повседневной жизни выбирает классические модели и предпочитает изысканный стиль, надевая костюмы-тройки, вдохновленные мужской модой 30-х и 40-х годов.
Что известно о сыне Мадонны и Гая Ричи:
- Сейчас Рокко учится в лондонском колледже искусств Central Saint Martins.
- 20-летний парень изучает изящное искусство.
- В 2015 году Рокко решил жить в Великобритании с отцом.
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