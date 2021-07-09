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Мадонна пообещала помочь Бритни Спирс выбраться из "тюрьмы"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
9 июля, 14:14
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Артистка публично поддержала свою коллегу. Сейчас Бритни Спирс борется за то, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнь и финансами
Мадонна публично поддержала Бритни Спирс в борьбе за свою свободу от опекунства отца
Мадонна публично поддержала Бритни Спирс в борьбе за свою свободу от опекунства отца / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

Недавно многие зарубежные СМИ сообщили о том, что Бритни Спирс проиграла суд своему отцу и остается под его опекой. Это отчасти правда. Пару недель назад суд рассмотрел иск адвоката Спирс за ноябрь 2020 года и отклонил требование избавить артистку от опеки отца.

То есть сейчас у Бритни все еще есть шанс получить право распоряжаться своей жизнью, ведь последнее слушание прошло 23 июня, и дело пока еще рассматривают в суде.

Артистку активно поддерживают ее поклонники и коллеги. Одной из тех, кто публично поддержал Бритни, стала легендарная певица Мадонна. В Instastories поп-звезда опубликовала собственное фото в майке с надписью "Бритни Спирс" и добавила следующий текст:

Верните этой женщине ее жизнь. Рабство было отменено много лет назад. Смерть ненасытному патриархату, который делал это с женщинами веками! Это нарушение прав человека! Бритни, мы скоро освободим тебя из этой тюрьмы, – написала Мадонна.

Скриншот: Instagram

Вот уже 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца и его помощников. Артистка не может самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Недавно она впервые выступила в суде и попросила "вернуть ей нормальную жизнь".

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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