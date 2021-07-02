2 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины, Всемирный день собак – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 июля.

2 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 2 июля? Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины. Апостола Иуды, брата Господня – в православном календаре. Зосима Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Фаддей.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июля.

Международный день спортивной журналистики (World Sports Journalists Day) – учрежден по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы и отмечается ежегодно, начиная с 1995 года.

День работника налоговой службы Украины – профессиональный праздник, который отмечается 2 июля.

Всемирный день НЛО или День уфолога (World UFO Day) – проводится людьми, посвятившими себя изучению необычных явлений и объектов внеземного происхождения.

Всемирный день собак – неофициальный праздник лучших друзей человека, который отмечается с 2012 года и призван обратить внимание общества на проблемы бездомных животных.

Какой сегодня праздник

2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

Реклама

В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. По народным наблюдениям, в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.

Приметы на 2 июля

на Зосиму Пчельника нельзя беспокоить пчел;

если пчелы слетаются в ульи – к дождю;

а если сидят по стенам – будет жара.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 июля

1853 – начало Крымской войны.

1918 – гетманом Павлом Скоропадским введено украинское гражданство.

1924 – образована Международная ассоциация спортивной прессы.

1947 – произошла знаменитая предполагаемая авария НЛО в Розуэлле.

2011 – украинские боксеры братья Кличко стали обладателями всех престижных поясов в супертяжелом весе.

Кто родился 2 июля

1714 – Кристоф Глюк, австрийский композитор.

1877 – Герман Гессе, немецкий писатель.

1922 – Пьер Карден, французский модельер.

1961 – Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.

1986 – Линдси Лохан, американская актриса, певица, модель.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.