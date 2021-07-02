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2 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июля, 07:25

Ольга Козачок

Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины, Всемирный день собак – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 2 июля.

2 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 2 июля? Международный день спортивной журналистики, День налоговика Украины. Апостола Иуды, брата Господня – в православном календаре. Зосима Пчельник – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Фаддей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 июля.

Какой сегодня праздник

2 июля в православной церкви чтится память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хиландарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

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В народе 2 июля почитался Зосима Пчельник. По народным наблюдениям, в этот день пчелы начинали нести мед в ульи и заливать в соты.

Приметы на 2 июля

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