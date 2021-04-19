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19 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 апреля, 05:05

Ольга Козачок

День подснежника и начало Вербной недели – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 апреля

Какой сегодня праздник, 19 апреля? День подснежника. Начало Вербной недели – в православном календаре. Евтихий Тихий и Ерема Пролетный – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 апреля.

19 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

19 апреля в православной церкви начинается 6-я неделя Великого поста (вербная неделя). Чтится память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, святителя Мефодия, архиепископа Моравского, преподобной Платониды Сирской, мучеников 120 персидских, мучеников Иеремия и Архилия, иерея.

В народе 19 апреля почитались Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. В этот день крестьяне внимательно следили за погодой и судили о будущем урожае хлеба. Также проявляли уважение к яблоне, которая как раз расцветала в этот период – красили ствол, подпирали ветки, чтобы они выдержали будущие плоды.

Приметы на 19 апреля

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