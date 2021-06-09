15 полезных продуктов, которые обязательно нужно покупать в июне

Горох и пюре из него снижает кислотность, а клубника – воспалительные процессы

Полезные сезонные овощи и фрукты / Фото: freepik.com

Поддерживать свое здоровье сезонными продуктами, не только с помощью полезной зелени, – отличное решение. В этот период овощей, фруктов и ягод действительно много, цены становятся более доступными. Остается отправиться на рынок и купить ревень, который улучшает пищеварение, или нектарин, полезный при анемии. Диетолог Алена Гаврилюк назвала самые полезные продукты июня.

Овощи

Самые полезные овощи июня – чеснок, лук, спаржа и цукини / Фото: freepik.com

Баклажаны

Кроме антиокислительного действия, состав баклажана способен регулировать содержание железа в крови. Хотя железо является важным питательным веществом, необходимым для транспорта кислорода, нормальной иммунной функции и синтеза коллагена, слишком много железа – не очень хорошая вещь. Это риск заболеваний сердца. А насунин, который есть в баклажане, выводит излишки железа. Кроме того, антиокислительные свойства насунина необходимы тем людям, которые страдают от ревматоидного артрита.

Зеленый горошек

Очевидна польза гороха для организма, если есть проблемы с пищеварением. Это благодаря клетчатке, которой достаточно в стручках гороха. Например, гороховое пюре, не раздражающее слизистую желудка и эффективно понижающее кислотность, будет кстати тем, кто страдает от язвенной болезни.

Кабачки

На 95% сырой кабачок состоит из воды. Овощ содержит множество витаминов, например, А, В, С, Н и РР. Также есть пектины, они эффективны при выведении радионуклидов. Кабачки оказывают на организм противоаллергическое и противоанемическое воздействие. Эти популярные овощи полезны для диабетиков, так как содержат мало углеводов и жиров.

Лук-порей

Уникальность лука-порея в том, что при хранении содержание витамина С в нем только увеличивается. Поэтому его даже полезнее употреблять осенью и зимой. Содержащиеся в луке витамины А и С отвечают за иммунитет, обмен веществ, тонус и общее здоровье.

Ревень

Повышает секрецию желудочного сока, чем возбуждает аппетит, улучшает процесс переваривания пищи. Слабый отвар из него помогает при диарее, а концентрированный – при запоре. Сырые черешки ревеня – источник полезных веществ, поэтому их нужно есть при авитаминозе, снижении иммунитета, после простудных или вирусных заболеваний.

Редис

Редис богат витаминами С и В, содержит железо, калий, клетчатку, фитонциды. Употребление редиса полезно как профилактика простудных заболеваний, для укрепления организма, нормализации работы кишечника и уровня холестерина.

Спаржа

Ее витаминный состав обладает противовоспалительным эффектом. Спаржа помогает бороться с возбудителями инфекционных заболеваний. Концентрация фолиевой кислоты в ней сводит к минимуму неполадки с сердцем.

Цукини

Овощ помогает выводить из организма лишнюю жидкость, поэтому полезен к потреблению тем, кто стремиться держать себя в форме, а также склонен к появлению отеков. Цукини богат клетчаткой, белком, углеводами, является источником калия, железа, цинка, магния, кальция, марганца, фолиевой кислоты.

Чеснок

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Чеснок полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках. У пожилых людей предупреждает инсульты.

Фрукты

Нектарины полезны при анемии / Фото: Pixabay

Бананы

Благодаря содержанию калия и магния бананы позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водно-солевой баланс.

Нектарины

Нектарин хорош при анемии, участвует в процессе кроветворения, повышает гемоглобин в крови. Нектарин в рационе беременной женщины снижает риск возникновения патологий нервной трубки у плода.

Ягоды

Самые полезные ягоды июня – черника, смородина, клубника / Фото: unsplash.com

Черника

Черника способствует обновлению клеток сетчатки глаза и улучшает кровообращение.

Черная и красная смородина

Черная смородина повышает иммунитет, здоровье глаз и кишечника, уменьшает проблемы с мочевыделительной и нервной системой. Красная смородина предотвращает развитие астмы и облегчает ее симптомы. В ягодах растения содержится много магния.

Черешня

Достоинство черешни в том, что она очень эффективно помогает при различных кожных заболеваниях – экземе, псориазе и угрях.

Клубника

Употребление клубники улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Салициловая кислота в клубнике обладает противовоспалительным свойством.

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