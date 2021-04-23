15 интересных фото, всю красоту которых поймут только эстеты

Одной из самых популярных на платформе Reddit стала развлекательная страница под названием Mildly Interesting – на нее подписалось почти 19 миллионов участников. Юзеры публикуют там фотографии, которые заставляют нас посмотреть на обыденные вещи дважды.
По словам фотографа по имени Доминик, который часто публикует свои работы в Mildly Interesting, качественная фотография не всегда получит ту похвалу, на которую заслуживают.
"Это правда искусства. Мы делаем то, что нравится другим, но чрезвычайно важно не забывать и о своих интересах, чтобы не потерять художественную целостность и драйв", – отметил мастер.
Один из модераторов страницы, который скрывается под ником Redditor Cowbeller1, так объясняет успех проекта:
"Удача играет важную роль в этом. К сожалению, отчасти это связано и с алгоритмами, временем публикации и платной рекламой", – прокомментировал он.
Читайте также: 17 снимков, которые заставляют по-другому взглянуть на мир
Life Сегодня отобрали 15 самых интересных фотографий, недавно опубликованных в Mildly Interesting.
Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовили увлекательный календарь подарков на апрель.
1. Знак перевернут для тех, кто плывет в лодке (на знаке написано, что это пруд)
2. Пух на носке похож на фламинго
3. Кажется, этот снимок был сделан на Луне
4. Термиты съели цветные карандаши
5. Тень на лестнице выглядит как еще одна лестница
6. Кот смывается в канализацию
7. Магнитная дорожка для холодильника
8. Столб, обозначающий экватор в джунглях Амазонки
9. Как снег растаял на моей дорожке
10. Тающий снег на этом стуле похож на дерево
11. Сосульки покрасили пищевым красителем
12. Ботинки выглядят так, будто они кричат
13. Линия электропередачи упала и превратила песок в стекло
14. Отреставрированный паркет 30-х годов
15. Вот так замерзло лобовое стекло в авто
Напомним, ранее мы опубликовали 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.