15 интересных фото, всю красоту которых поймут только эстеты

Участники страницы Mildly Interesting на Reddit публикуют самые необычные фотографии, которые заставляют посмотреть на обыденные вещи дважды

Одной из самых популярных на платформе Reddit стала развлекательная страница под названием Mildly Interesting – на нее подписалось почти 19 миллионов участников. Юзеры публикуют там фотографии, которые заставляют нас посмотреть на обыденные вещи дважды.

По словам фотографа по имени Доминик, который часто публикует свои работы в Mildly Interesting, качественная фотография не всегда получит ту похвалу, на которую заслуживают.

"Это правда искусства. Мы делаем то, что нравится другим, но чрезвычайно важно не забывать и о своих интересах, чтобы не потерять художественную целостность и драйв", – отметил мастер.

Один из модераторов страницы, который скрывается под ником Redditor Cowbeller1, так объясняет успех проекта:

"Удача играет важную роль в этом. К сожалению, отчасти это связано и с алгоритмами, временем публикации и платной рекламой", – прокомментировал он.

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Life Сегодня отобрали 15 самых интересных фотографий, недавно опубликованных в Mildly Interesting.

Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовили увлекательный календарь подарков на апрель.

1. Знак перевернут для тех, кто плывет в лодке (на знаке написано, что это пруд)

Фото: Reddit | Mildly Interesting

2. Пух на носке похож на фламинго

Фото: Reddit | Mildly Interesting

3. Кажется, этот снимок был сделан на Луне

Фото: Reddit | Mildly Interesting

4. Термиты съели цветные карандаши

Фото: Reddit | Mildly Interesting

5. Тень на лестнице выглядит как еще одна лестница

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Фото: Reddit | Mildly Interesting

6. Кот смывается в канализацию

Фото: Reddit | Mildly Interesting

7. Магнитная дорожка для холодильника

Фото: Reddit | Mildly Interesting

8. Столб, обозначающий экватор в джунглях Амазонки

Фото: Reddit | Mildly Interesting

9. Как снег растаял на моей дорожке

Фото: Reddit | Mildly Interesting

10. Тающий снег на этом стуле похож на дерево

Фото: Reddit | Mildly Interesting

11. Сосульки покрасили пищевым красителем

Фото: Reddit | Mildly Interesting

12. Ботинки выглядят так, будто они кричат

Фото: Reddit | Mildly Interesting

13. Линия электропередачи упала и превратила песок в стекло

Фото: Reddit | Mildly Interesting

14. Отреставрированный паркет 30-х годов

Фото: Reddit | Mildly Interesting

15. Вот так замерзло лобовое стекло в авто

Фото: Reddit | Mildly Interesting

Напомним, ранее мы опубликовали 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.