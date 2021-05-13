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13 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 мая, 04:05

Ольга Козачок

Всемирный день техники для будущего, Вознесение Господне у католиков – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 13 мая

13 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 13 мая? Всемирный день техники для будущего, День отца в Германии. Вознесение Господне – у западных христиан. День апостола Иакова Зеведеева – в православном календаре. Яков Теплый – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 мая.

Какой сегодня праздник

13 мая в православной церкви чтится память апостола Иакова Зеведеева, святителя Доната, епископа Еврии, мученика Максима. Обретение мощей священномученика Василия, епископа Амасийского. Обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского.

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Католики 13 мая 2021 года отмечают Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения, которое совершилось на Масличной горе близ Вифании. Праздник приходится на сороковой день после Пасхи.

В народе почитался Яков Теплый. С этого дня обычно прекращали свататься, т.к. считалось, что в мае жениться – всю жизнь маяться. А по погоде судили о том, каким будет все лето.

Приметы на 13 мая

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