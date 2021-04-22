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12 самых смешных стрит-арт работ на улицах Парижа (фото)

22 апреля, 16:10

Владимир Грисюк

Уличный художник OakOak оставляет свои очаровательные рисунки, чтобы развеселить пешеходов и поднять им настроение. Посмотрите, как у него это получается

Популярный уличный художник OakOak из французского города Сент-Этьен ищет самые обычные локации для создания своих колоритных работ: грязные стены, трансформаторные будки, дорожные знаки, канализационные люки и прочее. Суть его авторского метода – в игре с недостатками.

Художник профессионально занимается стрит-артом и оставляет свои рисунки, чтобы развеселить пешеходов и поднять им настроение.

Есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

1. Сказка на улицах современного города

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

2. Очень креативно

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

3. Ремонтировать уже не нужно

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

4. Сцена из легендарного мультфильма "Симпсоны"

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

5. Жутковато, если честно

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

6. Зебра-пингвин

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

7. Компьютерные игры нашего детства

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Фото: Instagram | Oakoak_street_art

8. Охота

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

9. НЛО

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

10. Попал в плен

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

11. Скачки

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

12. "Люди Х"

Фото: Instagram | Oakoak_street_art

На страничку OakOak в соцсети Instagram подписались 117 тысяч пользователей сети.

К слову, первая персональная выставка OakOak состоялась в галерее The Outsiders Lazarides в 2012 году. Он также выставлялся в разных французских галереях и арт-центрах: Galerie Ophite, Lavo Matik, Le Cabinet d'Amateur, Artélie, Clemouchka.

Художник работает с Thinkspace Gallery в Лос-Анджелесе и Krause Gallery в Нью-Йорке. Его последняя международная выставка состоялась в марте 2018 года в барселонской галерее Montana.

Напомним, ранее мы опубликовали подборку из 10 оптических иллюзий, которые заставят вас поверить в магию. Также Life Сегодня нашли 17 снимков, которые заставляют по-другому взглянуть на мир.

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Источники: Сегодня , instagram.com/oakoak_street_art

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