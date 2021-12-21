Лучшие книги-2021 выбраны: BBC Украина назвала трех победителей премии "Книга года"

Лучшие книги выбирали в номинациях "Книга года-2021", "Книга года – Эссеистика-2021" и "Детская Книга года-2021"

BBC Украина назвала трех победителей премии "Книга года"

Пока вы думали, какой лук одеть на Новый год-2022, BBC Украина объявила ТОП-3 книги 2021 года в литературной премии "Книга года-2021". Новостью поделились на сайте одноименного издания.

Премию "Книга года-2021" провели в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития. Выбирали победителя среди пяти финалистов в каждой из трех номинаций:

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"Книга года-2021".

"Книга года – Эссеистика-2021".

"Детская книга года-2021".

Премию "Книга года-2021" получил роман "Кто ты такой?" Артема Чеха. Победителя номинации объявил посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Премию "Книга года-2021" получил роман "Кто ты такой?" Артема Чеха / Фото: BBC News Украина

Победителем в номинации "Книга года – "Эссеистика-2021" стал сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…".

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Победителем в номинации "Книга года – "Эссеистика-2021" стал сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…" / Фото: BBC News Украина

Победителем номинации "Детская книга года-2021" назвали книгу Петра Яценко "Союз Советских вещей".

Победителем номинации "Детская книга года-2021" назвали книгу Петра Яценко "Союз Советских вещей" / Фото: BBC News Украина

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Трое победителей получили вознаграждение – 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Объявили также победителя в конкурсе читательских рецензий "Читатель года – 2021". Ею стала Людмила Даниленко, написав рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лины для Марии". Она получила главный приз – электронную книгу.

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