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Лучшие книги-2021 выбраны: BBC Украина назвала трех победителей премии "Книга года"

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
21 декабря, 09:46
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Лучшие книги выбирали в номинациях "Книга года-2021", "Книга года – Эссеистика-2021" и "Детская Книга года-2021"
BBC Украина назвала трех победителей премии "Книга года"
BBC Украина назвала трех победителей премии "Книга года"

Пока вы думали, какой лук одеть на Новый год-2022, BBC Украина объявила ТОП-3 книги 2021 года в литературной премии "Книга года-2021". Новостью поделились на сайте одноименного издания.

Премию "Книга года-2021" провели в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития. Выбирали победителя среди пяти финалистов в каждой из трех номинаций:

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  • "Книга года-2021".
  • "Книга года – Эссеистика-2021".
  • "Детская книга года-2021".

Премию "Книга года-2021" получил роман "Кто ты такой?" Артема Чеха. Победителя номинации объявил посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Премию "Книга года-2021" получил роман "Кто ты такой?" Артема Чеха
Премию "Книга года-2021" получил роман "Кто ты такой?" Артема Чеха / Фото: BBC News Украина

Победителем в номинации "Книга года – "Эссеистика-2021" стал сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…".

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Победителем в номинации
Победителем в номинации "Книга года – "Эссеистика-2021" стал сборник эссе Андрея Содоморы "О чем писать…" / Фото: BBC News Украина

Победителем номинации "Детская книга года-2021" назвали книгу Петра Яценко "Союз Советских вещей".

Победителем номинации "Детская книга года-2021" назвали книгу Петра Яценко "Союз Советских вещей"
Победителем номинации "Детская книга года-2021" назвали книгу Петра Яценко "Союз Советских вещей" / Фото: BBC News Украина

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Трое победителей получили вознаграждение – 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.

Объявили также победителя в конкурсе читательских рецензий "Читатель года – 2021". Ею стала Людмила Даниленко, написав рецензию на сборник рассказов Сергея Осоки "Три лины для Марии". Она получила главный приз – электронную книгу.

Недавно мы рассказывали, что Барак Обама назвал лучшие фильмы и книги, которые его поразили.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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